СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Саракиб

ДАМАСК, 27 фев - РИА Новости. Отряды незаконных вооруженных бандформирований при поддержки турецкой армии предприняли наступление на город Саракиб в провинции Идлиб в Отряды незаконных вооруженных бандформирований при поддержки турецкой армии предприняли наступление на город Саракиб в провинции Идлиб в Сирии , сообщает сирийское государственное агентство САНА

"Террористические группировки использовали десятки смертников и заминированных машин на западном направлении Саракиб, при этом пользуясь плотной огневой поддержкой турецких сил", - пишет агентство.

По данным агентства, идут ожесточенные бои между сирийской армией и террористами, правительственные войска ведут интенсивный артиллерийский огонь, ликвидированы десятки террористов и уничтожены несколько единиц бронетехники.

Ранее военный источник опроверг сообщения турецких СМИ о возвращении этого города под контроль сирийской "умеренной оппозиции". По данным источника, "предпринятые боевиками атаки на город успешно отражены правительственными войсками" и он находится под полным контролем сирийского правительства, в городе, "несмотря на регулярные атаки боевиков, продолжается разминирование и подготовка к восстановлению мирной жизни".