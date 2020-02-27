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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-27T11:34+0300
https://ria.ru/20200227/1565268983.html
СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Саракиб
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219316_0:217:3072:1945_1036x0_80_0_0_c463827ee2565dffe3dea553e70d0559.jpg
РИА Новости

СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Саракиб

11:31 27.02.2020 (обновлено: 11:34 27.02.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
ДАМАСК, 27 фев - РИА Новости. Отряды незаконных вооруженных бандформирований при поддержки турецкой армии предприняли наступление на город Саракиб в провинции Идлиб в Сирии, сообщает сирийское государственное агентство САНА.

"Террористические группировки использовали десятки смертников и заминированных машин на западном направлении Саракиб, при этом пользуясь плотной огневой поддержкой турецких сил", - пишет агентство.

По данным агентства, идут ожесточенные бои между сирийской армией и террористами, правительственные войска ведут интенсивный артиллерийский огонь, ликвидированы десятки террористов и уничтожены несколько единиц бронетехники.
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Ранее военный источник опроверг сообщения турецких СМИ о возвращении этого города под контроль сирийской "умеренной оппозиции". По данным источника, "предпринятые боевиками атаки на город успешно отражены правительственными войсками" и он находится под полным контролем сирийского правительства, в городе, "несмотря на регулярные атаки боевиков, продолжается разминирование и подготовка к восстановлению мирной жизни".
Саракиб, расположенный к востоку от города Идлиб, был освобожден сирийской армией 5 февраля. На протяжении нескольких лет он являлся одним из крупнейших оплотов террористов в провинции Идлиб. Вооруженные бандформирования с начала февраля предприняли ряд безуспешных попыток вернуть город под свой контроль.
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