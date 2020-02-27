Названы победители чемпионата Worldskills Russia в газовой сфере

МОСКВА, 27 фев - РИА Недвижимость. В центральном офисе АО В центральном офисе АО "Мосгаз" прошла церемония награждения победителей VIII Открытого чемпионата профессионального мастерства "Московские мастера" Worldskills Russia в компетенции "Монтаж и техническое обслуживание бытового газового оборудования", говорится в сообщении "Мосгаза".

"В Москве во второй раз в истории мирового движения Worldskills прошли соревнования профессионального мастерства в компетенции "Монтаж и техническое обслуживание бытового газового оборудования". Под своим флагом конкурс объединил студентов и молодых специалистов в возрасте от 16 до 22 лет", - отмечается в нем.

На протяжении пяти дней участники, в числе которых школьники, студенты средних и начальных профессиональных образовательных учреждений, а также молодые специалисты организаций выполняли конкурсные задания по стандартам WorldSkills Russia, указывается в релизе.

В рамках 17-часового конкурсного задания они продемонстрировали навыки выполнения работ по монтажу фасадного газопровода, цокольного крана, газового ввода, газового стояка, трехходового крана и расходомера. Помимо этого, специалисты подключали газовую варочную панель и духовой шкаф, проводили техническое обслуживание, добавляется в нем.

В финальную часть московских соревнований по компетенции "Монтаж и техническое обслуживание бытового газового оборудования" вышли шесть участников. Победителем соревнований и обладателем золотой медали стал студент колледжа архитектуры и строительства №7 Анатолий Колотов, серебро у Евгения Гудкова, бронзовая медаль досталась студенту Московского государственного строительного университета Игорю Тюрину. Помимо медали и диплома, победителю был вручен подарок от газового хозяйства Москвы - сертификат-приглашение на работу в "Мосгазе", добавляется в сообщении.