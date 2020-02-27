Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил кураторам отстающих регионов до 10 марта доработать и внести в кабмин программы по социально-экономическому развитию этих субъектов РФ.
На заседании правительства в четверг премьер напомнил, что в ближайших планах кабмина - утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития до 2024 года для десяти регионов, где пока складывается непростая социально-экономическая обстановка.
"Для каждого из десяти регионов назначен свой куратор в правительстве. И до 10 марта я поручаю всем кураторам доработать и внести в правительство программы для создания условий опережающего социально-экономического роста в этих регионах", - обратился Мишустин к коллегам по правительству.