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Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
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РИА Новости

Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов

11:28 27.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил кураторам отстающих регионов до 10 марта доработать и внести в кабмин программы по социально-экономическому развитию этих субъектов РФ.
На заседании правительства в четверг премьер напомнил, что в ближайших планах кабмина - утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития до 2024 года для десяти регионов, где пока складывается непростая социально-экономическая обстановка.
"Для каждого из десяти регионов назначен свой куратор в правительстве. И до 10 марта я поручаю всем кураторам доработать и внести в правительство программы для создания условий опережающего социально-экономического роста в этих регионах", - обратился Мишустин к коллегам по правительству.
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Михаил МишустинПравительство РФРоссияЭкономика
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