"Коммунисты России" предложили учредить День памяти жертв бандеровцев

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Партия Партия "Коммунисты России" предлагает учредить День памяти жертв бандеровского террора, сообщила пресс-служба партии.

Ранее пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он подписал указ об установлении 26 февраля "Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя".

"В любом случае совсем другие памятные даты стоит вводить Украине с учетом событий на ее территории в ХХ веке. Изучая архивы и свидетельства, весь мир содрогается от преступлений бандеровцев — самых главных и жестоких пособников фашистов. Вот почему в нашей партии убеждены, что наравне с днями памяти жертв фашистского террора, днями памяти жертв холокоста должна быть и памятная дата, когда мир будет оплакивать жертв бандеровского террора", - цитирует пресс-служба председателя ЦК партии Максима Сурайкина

По его словам, всех прогрессивных людей мира возмутило принятое Зеленским решение учредить так называемый "День сопротивления оккупации Крыма", что является фактически антикрымским днем, ведь любой человек знает и понимает, что абсолютное большинство крымчан всегда хотели жить в России.

"Президенту Украины господину Зеленскому стоит поддержать эту инициативу, чтобы остановить пагубную тенденцию обеления пособников нацистов на Украине, а не учреждать абсурдные антироссийские памятные даты, смысл которых никто не поймет и не поддержит", - подчеркнул председатель ЦК партии.

Также Сурайкин отметил, что день памяти жертв бандеровского террора можно учредить 30 июня, когда в 1941 году Украинская повстанческая армия (УПА)* начала уничтожение тысяч мирных жителей во Львове, или 2 мая, когда в 2014 году произошла трагедия в Доме профсоюзов в Одессе.