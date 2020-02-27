В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины

КИЕВ, 27 фев – РИА Новости. Первая украинка заразилась коронавирусом в Италии, она находится в инфекционном отделении больницы в Неаполе, сообщил в четверг директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
"В Неаполе два случая подтверждено на инфекцию. Одна из двух - украинка, 26 лет, работает на севере в Кремоне, приехала на юг. Навещала родителей в Чиленто в (провинции - ред.) Салерно, положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой "Спалланцани" в Риме", - цитирует Погорельцева агентство УНН.
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По его словам, сейчас украинка находится в инфекционном отделении больницы "Котуньо" в Неаполе, ее "состояние не критическое". "Родственники, которых она навещала, на карантине. Генеральное консульство Украины в Неаполе в контакте с местным штабом", - добавил Погорельцев.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918, скончались 44 человека.