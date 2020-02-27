В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины

"В Неаполе два случая подтверждено на инфекцию. Одна из двух - украинка, 26 лет, работает на севере в Кремоне, приехала на юг. Навещала родителей в Чиленто в (провинции - ред.) Салерно, положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой "Спалланцани" в Риме", - цитирует Погорельцева агентство УНН.