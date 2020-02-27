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В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее
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РИА Новости

В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее

11:24 27.02.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоПрохожие в защитных медицинских масках
Прохожие в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Прохожие в защитных медицинских масках. Архивное фото
ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Китай воспринимает все трудности, которые испытывает Южная Корея из-за коронавируса, как свои собственные и готов оказать необходимую помощь, но при этом должен реализовывать меры по снижению рисков дальнейшего распространения эпидемии, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Эпидемия не знает границ, и не так давно, когда вспышка заболевания возникла в Китае, международное сообщество, включая Южную Корею, было крайне озабочено распространением заболевания за пределы КНР. В настоящий момент в Южной Корее ситуация становится все более серьезной, и как близкий сосед, Китай озабочен возможностью проникновения заболевания из Южной Кореи, и это можно понять", - сказал на брифинге Чжао Лицзянь.
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Он также подчеркнул необходимость для двух стран оказывать взаимную помощь друг другу, "мы не забыли слова президента Мун Чжэ Ина, когда он сказал, что трудности Китая – это трудности Южной Кореи, и Южная Корея предоставила КНР ценную поддержку и помощь".
"По мере того, как ситуация в Южной Корее становится все более и более серьезной, мы понимаем их трудности и воспринимаем их, как свои собственные. Китайская сторона окажет необходимую поддержку и помощь южнокорейскому правительству и народу, стороны поддерживают тесные контакты (по данному вопросу – ред.)", - отметил он.
Дипломат добавил, что региональные правительства и отдельные компании в Китае уже ведут подготовку гуманитарной помощи для регионов Южной Кореи, которые пострадали от эпидемии в наибольшей степени. Помощь планируется отправить в Южную Корею несколькими партиями.
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В ответ на критику со стороны некоторых лиц в Южной Корее о том, что в некоторых городах Китая вводят карантинные меры для прибывших из Южной Кореи, дипломат отметил, что строгие меры Китая для сдерживания эпидемии основаны на научном подходе и нацелены на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, и прежде всего эти меры предусматривают максимальное сокращение перемещений людей без особой необходимости и снижение риска дальнейшего распространения эпидемии.
"Это в наших общих интересах", - подчеркнул он.
Ранее стало известно, что в двух городах Китая в карантин попади более 250 пассажиров двух рейсов, прилетевших из Сеула, эти меры китайских властей вызвали недовольство в соседней стране, которая в свою очередь воздержалась от введения запретов и ограничений на транспортное сообщение с Китаем.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае уже превысило 78,4 тысячи, скончались 2744 человека, излечились более 32,4 тысячи пациентов. Случаи заражения зафиксированы и за пределами КНР, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2790, скончались 44 человека.
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Распространение нового коронавирусаМун Чжэ ИнКоронавирусыХубэйВОЗМИД КНРЮжная КореяКитайУханьВ мире
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