В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее

ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Китай воспринимает все трудности, которые испытывает Южная Корея из-за коронавируса , как свои собственные и готов оказать необходимую помощь, но при этом должен реализовывать меры по снижению рисков дальнейшего распространения эпидемии, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Эпидемия не знает границ, и не так давно, когда вспышка заболевания возникла в Китае, международное сообщество, включая Южную Корею, было крайне озабочено распространением заболевания за пределы КНР. В настоящий момент в Южной Корее ситуация становится все более серьезной, и как близкий сосед, Китай озабочен возможностью проникновения заболевания из Южной Кореи, и это можно понять", - сказал на брифинге Чжао Лицзянь.

Он также подчеркнул необходимость для двух стран оказывать взаимную помощь друг другу, "мы не забыли слова президента Мун Чжэ Ина, когда он сказал, что трудности Китая – это трудности Южной Кореи, и Южная Корея предоставила КНР ценную поддержку и помощь".

"По мере того, как ситуация в Южной Корее становится все более и более серьезной, мы понимаем их трудности и воспринимаем их, как свои собственные. Китайская сторона окажет необходимую поддержку и помощь южнокорейскому правительству и народу, стороны поддерживают тесные контакты (по данному вопросу – ред.)", - отметил он.

Дипломат добавил, что региональные правительства и отдельные компании в Китае уже ведут подготовку гуманитарной помощи для регионов Южной Кореи, которые пострадали от эпидемии в наибольшей степени. Помощь планируется отправить в Южную Корею несколькими партиями.

В ответ на критику со стороны некоторых лиц в Южной Корее о том, что в некоторых городах Китая вводят карантинные меры для прибывших из Южной Кореи, дипломат отметил, что строгие меры Китая для сдерживания эпидемии основаны на научном подходе и нацелены на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, и прежде всего эти меры предусматривают максимальное сокращение перемещений людей без особой необходимости и снижение риска дальнейшего распространения эпидемии.

"Это в наших общих интересах", - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в двух городах Китая в карантин попади более 250 пассажиров двух рейсов, прилетевших из Сеула, эти меры китайских властей вызвали недовольство в соседней стране, которая в свою очередь воздержалась от введения запретов и ограничений на транспортное сообщение с Китаем.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.