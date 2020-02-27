Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T11:23+0300
https://ria.ru/20200227/1565268398.html
КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
https://cdn22.img.ria.ru/images/119698/62/1196986268_0:114:1992:1235_1036x0_80_0_0_0aa46ce81bcb5881a379b8455f773f91.jpg
РИА Новости

КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину

11:22 27.02.2020 (обновлено: 11:23 27.02.2020)
194
© AP Photo / Choo Youn-kongМост Свободы на границе Северной и Южной Кореи
Мост Свободы на границе Северной и Южной Кореи
© AP Photo / Choo Youn-kong
Мост Свободы на границе Северной и Южной Кореи. Архивное фото
СЕУЛ, 27 фев – РИА Новости. КНДР не станет открывать границу для иностранцев, пока не будет завершена разработка методов лечения и обнаружения коронавируса, сообщил в видеоинтервью просеверокорейской газете "Чосон Синбо" заместитель министра здравоохранения КНДР Ким Хён Хун.
"Всем иностранцам не разрешен въезд в страну через пункты пропуска на границе, а также через морские порты и аэропорты. Это планируется соблюдать, пока метод тестирования и лечения коронавируса не будут окончательно разработаны", - заявил Ким Хён Хун.
Он еще раз подтвердил, что в КНДР пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-2019, в том числе и среди приезжих из-за границы и контактировавших с ними, которые помещены в карантин.
Как сообщал Ким Хён Хун ранее тому же изданию, правительство продвигает создание северокорейскими фармацевтами лекарств от вируса на основе имеющихся в стране препаратов, например, на основе корня лопуха.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Южнокорейское агентство Рёнхап сообщило со ссылкой на государственное радио КНДР, что Северная Корея отложила открытие детских садов и школ из-за ситуации с коронавирусом. Каникулы в детских садах и школах КНДР обычно длятся с января по середину февраля, студенты отдыхают в течение января.
Ранее КНДР объявила о запуске "национальной чрезвычайной карантинной системы", усилила наблюдение и ввела всевозможные меры для предотвращения распространения коронавируса на своей территории. Власти КНДР закрыли границу для иностранцев и приняли решение изолировать для медицинского обследования в течение одного месяца всех, кто уже успел побывать в Китае с 13 января.
1010000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКНДРВ мире
Рекомендуем
Прохожие в защитных медицинских масках
В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее
Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции
В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Саракиб
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Иркутске мужчина умер после попытки "разбудить" его электрошокером
Микробиологическая лаборатория
В Грузии не видят причин для паники из-за коронавируса
Решетка перед зданием Московского городского суда
В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
Свинья-копилка и чемодан
Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Косачев оценил ситуацию вокруг продления ДСНВ
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ленинградской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика
Здание Министерства иностранных дел в Москве
Выработать договоренность по замене ДСНВ уже сложно, заявили в МИД
Круизный лайнер World Dream отправлен на карантин в Гонконге
Почти 200 индонезийцев отправили на карантин на необитаемый остров
Люди в масках
Число больных коронавирусом в Германии выросло до 22
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
Глава Минобороны Украины прокомментировал Минские соглашения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:47Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
11:46В Госдуме прокомментировали заявление командующего ВМС Украины
11:44Эксперт предложил ввести прогрессивный штраф за нарушение ПДД
11:43В Воронеже госпитализировали приехавшую из Италии девушку
11:43Лавров обсудит с главой МИД Люксембурга ситуацию в Сирии
11:42Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
11:41В Сирии ограничили движение по трассе М-5 из-за атак боевиков
11:38Косачев оценил ситуацию вокруг продления ДСНВ
11:38Названа новая опасность газированных напитков
11:38Выработать договоренность по замене ДСНВ уже сложно, заявили в МИД
11:32ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции
11:31США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
11:31СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Саракиб
11:28Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
11:28"Коммунисты России" предложили учредить День памяти жертв бандеровцев
11:25В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
11:25В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
11:24Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
11:24В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее
11:22КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
Лента новостейМолния