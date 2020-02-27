КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину

СЕУЛ, 27 фев – РИА Новости. КНДР не станет открывать границу для иностранцев, пока не будет завершена разработка методов лечения и обнаружения коронавируса , сообщил в видеоинтервью просеверокорейской газете "Чосон Синбо" заместитель министра здравоохранения КНДР Ким Хён Хун.

"Всем иностранцам не разрешен въезд в страну через пункты пропуска на границе, а также через морские порты и аэропорты. Это планируется соблюдать, пока метод тестирования и лечения коронавируса не будут окончательно разработаны", - заявил Ким Хён Хун.

Он еще раз подтвердил, что в КНДР пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-2019, в том числе и среди приезжих из-за границы и контактировавших с ними, которые помещены в карантин.

Как сообщал Ким Хён Хун ранее тому же изданию, правительство продвигает создание северокорейскими фармацевтами лекарств от вируса на основе имеющихся в стране препаратов, например, на основе корня лопуха.

Южнокорейское агентство Рёнхап сообщило со ссылкой на государственное радио КНДР, что Северная Корея отложила открытие детских садов и школ из-за ситуации с коронавирусом. Каникулы в детских садах и школах КНДР обычно длятся с января по середину февраля, студенты отдыхают в течение января.