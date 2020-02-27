Китай готов приложить все усилия для сохранения сделки по Ирану

ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Китай готов работать совместно со всеми сторонами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) ради сохранения и выполнения сделки по иранской ядерной программе, на данном этапе наиболее важной задачей является восстановление баланса между правами и обязательствами сторон, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе на уровне политдиректоров состоялось в Вене 26 февраля. Стороны обсудили реализацию сделки и дальнейшую координацию действий", - сообщил Чжао Лицзянь.

По словам дипломата, китайская сторона подчеркнула, что СВПД по иранской ядерной проблеме является важным результатом многосторонних дипломатических усилий и получил международную поддержку.

"Выход США из соглашения и оказание максимального давления являются основной причиной нынешнего кризиса, (остающиеся в сделке – ред.) страны должны выполнять соглашение, объективно и справедливо подходить к решению возникающих проблем", - добавил он.

Главной задачей в настоящий момент, по его словам, является "восстановление баланса между правами и обязательствами сторон".

"Стороны соглашения вновь подтвердили приверженность его сохранению и готовности предпринять конкретные меры для его полноценного и эффективной реализации, Китай продолжит работать совместно с другими сторонами для сохранения сделки, а также для продвижения политико-дипломатического урегулирования иранской ядерной проблемы", - добавил он.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.