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Китай готов приложить все усилия для сохранения сделки по Ирану
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РИА Новости

Китай готов приложить все усилия для сохранения сделки по Ирану

11:19 27.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Китай готов работать совместно со всеми сторонами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) ради сохранения и выполнения сделки по иранской ядерной программе, на данном этапе наиболее важной задачей является восстановление баланса между правами и обязательствами сторон, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе на уровне политдиректоров состоялось в Вене 26 февраля. Стороны обсудили реализацию сделки и дальнейшую координацию действий", - сообщил Чжао Лицзянь.
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По словам дипломата, китайская сторона подчеркнула, что СВПД по иранской ядерной проблеме является важным результатом многосторонних дипломатических усилий и получил международную поддержку.
"Выход США из соглашения и оказание максимального давления являются основной причиной нынешнего кризиса, (остающиеся в сделке – ред.) страны должны выполнять соглашение, объективно и справедливо подходить к решению возникающих проблем", - добавил он.
Главной задачей в настоящий момент, по его словам, является "восстановление баланса между правами и обязательствами сторон".
"Стороны соглашения вновь подтвердили приверженность его сохранению и готовности предпринять конкретные меры для его полноценного и эффективной реализации, Китай продолжит работать совместно с другими сторонами для сохранения сделки, а также для продвижения политико-дипломатического урегулирования иранской ядерной проблемы", - добавил он.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД КНРКитайИранВ мире
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