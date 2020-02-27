Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Большинство российских туристов, опрошенных сервисом путешествий, признались, что накопить деньги на путешествие за границу им удается не раньше, чем за год, сообщает Ostrovok.ru.

В опросе приняли участие более трех тысяч человек.

Почти у трети (32 процентов) респондентов на накопления уходит год. Каждый пятый (21 процент) может отправиться в путешествие сразу, как пожелает. Из них девять процентов рассказали, что у них всегда есть отложенные деньги на путешествия, а 12 процентов признались, что у них в принципе нет необходимости копить.

Еще 15 процентов респондентов поделились, что могут скопить необходимую для поездки сумму за полгода.

Собраться в отпуск за два-три месяца способны 12 процентов опрошенных россиян. У семи процентов — финансовая подготовка длится чуть дольше – от четырех до пяти месяцев.