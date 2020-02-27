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Туризм
2020-02-27T11:24+0300
https://ria.ru/20200227/1565268158.html
Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
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РИА Новости

Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск

11:24 27.02.2020
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© Depositphotos / RacornСвинья-копилка и чемодан
Свинья-копилка и чемодан
© Depositphotos / Racorn
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Большинство российских туристов, опрошенных сервисом путешествий, признались, что накопить деньги на путешествие за границу им удается не раньше, чем за год, сообщает Ostrovok.ru.
В опросе приняли участие более трех тысяч человек.
Почти у трети (32 процентов) респондентов на накопления уходит год. Каждый пятый (21 процент) может отправиться в путешествие сразу, как пожелает. Из них девять процентов рассказали, что у них всегда есть отложенные деньги на путешествия, а 12 процентов признались, что у них в принципе нет необходимости копить.
Еще 15 процентов респондентов поделились, что могут скопить необходимую для поездки сумму за полгода.
Собраться в отпуск за два-три месяца способны 12 процентов опрошенных россиян. У семи процентов — финансовая подготовка длится чуть дольше – от четырех до пяти месяцев.
Только четыре процента туристов могут накопить необходимую сумму за один месяц. В то же время почти каждый десятый (девять процентов) берет кредит на поездку или оплачивает расходы кредитной картой.
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