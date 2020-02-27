В Иркутске мужчина умер после попытки "разбудить" его электрошокером

МОСКВА/ИРКУТСК, 27 фев - РИА Новости. Двоим бывшим полицейским в Иркутске после смерти мужчины, которого они пытались "разбудить" электрошокером, предъявили обвинения в превышении полномочий, они отправлены в СИЗО, сообщает региональное управление СК РФ.
О резонансной истории, которая произошла еще на прошлой неделе, стало известно в четверг во время депутатских слушаний в городской думе Иркутска. По информации депутата Александра Квасова, которого цитируют местные СМИ, 24-летний молодой человек уснул в такси. Прибывшие на место полицейские решили "разбудить" его электрошокером, после чего житель Иркутска скончался.
Начальник межмуниципального управления МВД России "Иркутское" Олег Савин подтвердил данную информацию и сообщил, что сотрудники ППС уже уволены. Как уточняет пресс-служба областного ГУМВД, причинно-следственная связь между смертью пассажира и ударом электрошокера пока достоверно не установлена.
"По версии следствия, ночью 15 февраля сотрудники ППС, превышая свои должностные полномочия, применили в отношении молодого человека спецсредство без достаточных на то оснований. В настоящее время обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые судебно-медицинские экспертизы", - говорится в релизе СУСК.
Арестованным грозит до десяти лет заключения по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий".
Как сообщала мать погибшего в своем аккаунте в Facebook, причиной смерти ее сына стала острая сердечная недостаточность.