В Иркутске мужчина умер после попытки "разбудить" его электрошокером

О резонансной истории, которая произошла еще на прошлой неделе, стало известно в четверг во время депутатских слушаний в городской думе Иркутска. По информации депутата Александра Квасова, которого цитируют местные СМИ, 24-летний молодой человек уснул в такси. Прибывшие на место полицейские решили "разбудить" его электрошокером, после чего житель Иркутска скончался.