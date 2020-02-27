Концепцию об ответственности производителя доработают до 10 марта

РОП должен стать стать стимулом для развития в России отрасли переработки отходов, что предусмотрено федеральным проектом "Экология". Однако за пять лет существования в России РОП так и не заработал в полную силу. По данным Минприроды, экосбор, который предусмотрен в рамках РОП, платят только 2% производителей товаров и упаковки. Между тем, объемы самостоятельной переработки производителями товаров или упаковки также не растут.