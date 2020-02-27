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Концепцию об ответственности производителя доработают до 10 марта
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РИА Новости

Концепцию об ответственности производителя доработают до 10 марта

11:11 27.02.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевТрубы
Трубы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Трубы. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Специалисты природоохранного ведомства должны доработать Концепцию расширенной ответственности производителя с бизнесом, органами власти и Банком России до 10 марта, говорится в сопроводительном письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина к документу.
Очередная версия института Расширенной ответственности производителя (РОП) была в среду внесена в правительство.
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"Вместе с тем, положения проекта Концепции требуют проработки с представителями делового сообщества, Банка России и согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. С учетом изложенного Минприроды России будут проведены все необходимые мероприятия в срок до 10 марта 2020 года, после чего доработанный проект Концепции будет внесен в правительство Российской Федерации в установленном порядке", - говорится в сопроводительном письме к Концепции.
РОП должен стать стать стимулом для развития в России отрасли переработки отходов, что предусмотрено федеральным проектом "Экология". Однако за пять лет существования в России РОП так и не заработал в полную силу. По данным Минприроды, экосбор, который предусмотрен в рамках РОП, платят только 2% производителей товаров и упаковки. Между тем, объемы самостоятельной переработки производителями товаров или упаковки также не растут.
Система уплаты экологического сбора или проведения самостоятельной утилизации существует в России с 2017 года. Для разных групп товаров установлены разные нормативы.
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дмитрий КобылкинРоссияЭкономика
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