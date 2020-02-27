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Состояние раненной отцом в Липецке девочки крайне тяжелое
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РИА Новости

Состояние раненной отцом в Липецке девочки крайне тяжелое

11:09 27.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Врачи оценивают как крайне тяжелое состояние 11-летней девочки, на которую в Липецке напал с ножом отец, убивший ее четырехлетнюю сестру и тяжело ранивший мать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Трагедия в одном из многоэтажных домов на улице Стаханова в Липецке произошла около 3.00 мск в четверг. Позвонившая в правоохранительные органы женщина 1983 года рождения сообщила, что супруг нанес ей и двум ее дочерям ножевые ранения. После этого мужчина поджег квартиру и свел счеты с жизнью. Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили в квартире погибшую 4-летнюю девочку, а также ее 11-летнюю сестру и мать с ранениями. Возле дома лежало тело главы семейства, 1984 года рождения.
Сотрудник полиции
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"Старшую девочку и ее мать госпитализировали в областные больницы, ребенка - в детскую, женщину - во взрослую. Их обеих прооперировали. Состояние женщины тяжелое, она в реанимации, девочка - в крайне тяжелом состоянии, она также находится в реанимации", - сказал собеседник агентства.
По факту случившегося следствием возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего и покушении на убийство трех лиц, в том числе малолетнего.
"Есть предположение, что между супругами произошел конфликт, в ходе которого глава семейства схватился за нож... Что стало причиной - непонятно, потому что семья благополучная. Женщина работает мировым судьей, муж - в отделе продаж в автосалоне. Не злоупотребляющий. Родители и его и ее говорят, что семья благополучная, никаких конфликтов не было", - пояснила РИА Новости старший помощник следственного управления СК РФ по региону Юлия Кузнецова.
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Следственный комитет России (СК РФ)ЛипецкПроисшествия
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