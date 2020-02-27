Состояние раненной отцом в Липецке девочки крайне тяжелое

ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Врачи оценивают как крайне тяжелое состояние 11-летней девочки, на которую в Врачи оценивают как крайне тяжелое состояние 11-летней девочки, на которую в Липецке напал с ножом отец, убивший ее четырехлетнюю сестру и тяжело ранивший мать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Трагедия в одном из многоэтажных домов на улице Стаханова в Липецке произошла около 3.00 мск в четверг. Позвонившая в правоохранительные органы женщина 1983 года рождения сообщила, что супруг нанес ей и двум ее дочерям ножевые ранения. После этого мужчина поджег квартиру и свел счеты с жизнью. Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили в квартире погибшую 4-летнюю девочку, а также ее 11-летнюю сестру и мать с ранениями. Возле дома лежало тело главы семейства, 1984 года рождения.

"Старшую девочку и ее мать госпитализировали в областные больницы, ребенка - в детскую, женщину - во взрослую. Их обеих прооперировали. Состояние женщины тяжелое, она в реанимации, девочка - в крайне тяжелом состоянии, она также находится в реанимации", - сказал собеседник агентства.

По факту случившегося следствием возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего и покушении на убийство трех лиц, в том числе малолетнего.