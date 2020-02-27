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Глава Минобороны Украины прокомментировал Минские соглашения
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РИА Новости

Глава Минобороны Украины прокомментировал Минские соглашения

11:05 27.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Андрей Загороднюк
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк . Архивное фото
КИЕВ, 27 фев – РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина выполняет и готова выполнять минские соглашения по Донбассу, они подходят Киеву с точки зрения безопасности.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее заявил, что Киеву стоит начать поиски альтернативы минским переговорам, если в 2020 году на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса не пройдут местные выборы или затянется процесс разведения войск.
"Минские соглашения", которые действуют на данный момент, мы выполняем и готовы выполнять. Но мы прекрасно знаем, что получили их в наследство с 15-го года. Писались они при определенных обстоятельствах, которые сейчас неактуальны. В них есть моменты, которые можно толковать двузначно. Это касается и безопасности, и границы… Любой договор можно усовершенствовать. Но это не моя зона ответственности. С точки зрения безопасности, "минские соглашения" нам подходят, поскольку там предусмотрена передача территорий под контроль Украины, разоружение незаконных формирований, вывод иностранных войск", - заявил Загороднюк в интервью изданию "Левый берег".
По его словам, на сегодняшний день у Минобороны Украины есть четкая канва действий. "Есть "минские соглашения", переговоры. И если вопрос о каких-то модификациях можно будет поднять, он будет обсуждаться. Сейчас мы как министерство обороны идем по тем документам, которые у нас есть. То, что там написано, нас устраивает. Если у Украины будет, что предложить, это сделает МИД", - сообщил министр.
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Загороднюк добавил, что вся известная ему информация о возможных планах изменения формата переговоров по Донбассу "никак не меняет стратегические позиции" Киева.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
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