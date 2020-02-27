Глава Минобороны Украины прокомментировал Минские соглашения

По его словам, на сегодняшний день у Минобороны Украины есть четкая канва действий. "Есть "минские соглашения", переговоры. И если вопрос о каких-то модификациях можно будет поднять, он будет обсуждаться. Сейчас мы как министерство обороны идем по тем документам, которые у нас есть. То, что там написано, нас устраивает. Если у Украины будет, что предложить, это сделает МИД", - сообщил министр.