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В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
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РИА Новости

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

11:03 27.02.2020
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© REUTERS / Hannibal HanschkeАвтомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Список составлен в федеральном ведомстве защиты гражданского населения и помощи при катастрофах. На случай 10-дневного карантина немцам рекомендовано иметь дома следующие запасы (из расчета на одного человека): 20 литров питьевой воды, 3,5 килограмма крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса (всего), 2,5 килограмма консервированных овощей и орехов, 4 килограммов сухофруктов и консервированных фруктов, 2,6 килограмма молока и молочных продуктов, 1,5 килограмма мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 0,4 килограмма жиров и растительного масла. В приемлемом количестве - готовые продукты: сахар, мед, мука, бульонные кубики, сухое печение, шоколад.
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Такой объем продуктов обеспечивает потребности в 2200 ккал в день для взрослого человека в течение десяти дней. Помимо этого, в обязательный домашний набор должны входить: запас медикаментов, свечи, газовая горелка, фонарь, батарейки, средство для дезинфекции.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии выросло до 22, один новый случай зафиксирован в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщил в четверг телеканал ZDF со ссылкой на клинику в Дюссельдорфе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.
На правбрифинге в среду официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что страна готовится к росту случаев заболевания COVID-19. В МИД ФРГ заявили, что рекомендаций об ограничении посещения севера Италии для немецких граждан пока нет.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
601100
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаШтеффен ЗайбертМИД ГерманииВОЗГерманияВ мире
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