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Аксенов поздравил бойцов спецподразделений с праздником
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РИА Новости

Аксенов поздравил бойцов спецподразделений с праздником

10:57 27.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил бойцов спецподразделений России с профессиональным праздником, отметив их важную роль в истории российского полуострова.
"Сегодня День сил специальных операций – памятная дата Вооруженных Сил России. Она неразрывно связана с историей российского Крыма. Именно бойцы спецподразделений – "вежливые люди" - защитили крымчан от агрессии киевского режима и его подельников, помогли нам обеспечить безопасность проведения исторического референдума о воссоединении с Россией", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "Вконтакте", поздравив сотрудников сил с праздником.
Вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков 27 февраля 2014 года установили контроль над зданием Верховного совета и правительства Автономной республики Крым, который в то время находился в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове. Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Военнослужащий ССО ВС РФ
01:32
День Сил специальных операций в России
201000
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Сергей Аксенов (политик)Республика КрымБезопасность
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