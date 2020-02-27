Аксенов поздравил бойцов спецподразделений с праздником

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил бойцов спецподразделений России с профессиональным праздником, отметив их важную роль в истории российского полуострова.
"Сегодня День сил специальных операций – памятная дата Вооруженных Сил России. Она неразрывно связана с историей российского Крыма. Именно бойцы спецподразделений – "вежливые люди" - защитили крымчан от агрессии киевского режима и его подельников, помогли нам обеспечить безопасность проведения исторического референдума о воссоединении с Россией", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "Вконтакте", поздравив сотрудников сил с праздником.
Вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков 27 февраля 2014 года установили контроль над зданием Верховного совета и правительства Автономной республики Крым, который в то время находился в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове. Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".