Красный Крест направил в Донбасс 12 грузовиков с гуманитарной помощью

"Через КПВВ "Новотроицкое" проследовало 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей временно оккупированных территорий направили продуктовые наборы, строительные материалы и посуду общим весом более 175 тонн", - говорится в сообщении.

Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.