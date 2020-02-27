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Красный Крест направил в Донбасс 12 грузовиков с гуманитарной помощью
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РИА Новости

Красный Крест направил в Донбасс 12 грузовиков с гуманитарной помощью

10:52 27.02.2020
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© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкАвтомобили Международного Комитета Красного Креста в Донбассе
Автомобили Международного Комитета Красного Креста в Донбассе
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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Автомобили Международного Комитета Красного Креста в Донбассе. Архивное фото
КИЕВ, 27 фев – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс 12 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" проследовало 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей временно оккупированных территорий направили продуктовые наборы, строительные материалы и посуду общим весом более 175 тонн", - говорится в сообщении.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
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ООН направила в Донбасс шесть грузовиков с гуманитарной помощью
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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ДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ООНВ мире
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