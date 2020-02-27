Стали известны подробности сюжета будущих "Звездных войн"

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Создатели официально объявили о новой сюжетной линии "Звездных войн", сообщает Independent.
События новых комиксов будут происходить за 300 лет до "Скрытой угрозы". Новая научно-фантастическая серия будет называться The High Republic ("Высшая республика").
"Мы очень рады предложить такую богатую и плодотворную эру нашим авторам. Мы увидим джедаев в расцвете сил", - отметила президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
На официальном сайте "Звездных войн" указано, что "этот период не пересекается с уже отснятыми фильмами или сериалами, производство которых скоро начнется, что дает создателям и их партнерам большой простор для сочинения историй с новыми приключениями и оригинальными персонажами".
Эта информация стала поводом для появления слухов о будущем франшизы видеоигр, а также новой кинотрилогии.
Режиссером следующих трех фильмов о "Звездных войнах" станет Райан Джонсон, снявший "Последнего джедая".
Пока точно не известно, будут ли действие новых частей франшизы происходить во время или после событий оригинальной саги, но новости о "Высшей республике" исключили версию о том, что оно будет разворачиваться до первого эпизода.