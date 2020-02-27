В Грузии не видят причин для паники из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 27 фев – РИА Новости. Премьер Грузии Премьер Грузии Георгий Гахария и представители медицинских ведомств не видят причин для паники по поводу первого выявленного в стране случая коронавируса нового типа, передает пресс-служба правительства.

Минздрав Грузии в среду сообщил о выявлении первого случая заражения коронавирусом нового типа, инфицированным стал 50-летний мужчина, который прибыл в Грузию из Азербайджана, а до этого находился в Иране. Сотрудники грузинского пограничного пункта на границе с Азербайджаном, первыми вступившие в контакт с мужчиной, отправлены на карантин. Власти Грузии приняли решение на ряду с авиасообщением ввести запрет и на сухопутное перемещение граждан из Ирана и из Грузии в Иран.

"В первую очередь хочу отметить, что у нас нет оснований для паники. Минздрав, соответствующие ведомства и координационный межведомственный совет полностью контролируют ситуацию. Главное, чтобы все учитывали рекомендации Всемирной организации здравоохранения", - заявил премьер на правительственном заседании.

Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе заявила на заседании, что риски распространения вируса в республике минимальны.

"Уверяю население Грузии, что на данном этапе не существует рисков широкого распространения вируса в Грузии", - заявила она.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.