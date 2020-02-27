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В Грузии не видят причин для паники из-за коронавируса
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РИА Новости

В Грузии не видят причин для паники из-за коронавируса

10:49 27.02.2020
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© Виталий ТимкивМикробиологическая лаборатория
Микробиологическая лаборатория
© Виталий Тимкив
Микробиологическая лаборатория. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 27 фев – РИА Новости. Премьер Грузии Георгий Гахария и представители медицинских ведомств не видят причин для паники по поводу первого выявленного в стране случая коронавируса нового типа, передает пресс-служба правительства.
Минздрав Грузии в среду сообщил о выявлении первого случая заражения коронавирусом нового типа, инфицированным стал 50-летний мужчина, который прибыл в Грузию из Азербайджана, а до этого находился в Иране. Сотрудники грузинского пограничного пункта на границе с Азербайджаном, первыми вступившие в контакт с мужчиной, отправлены на карантин. Власти Грузии приняли решение на ряду с авиасообщением ввести запрет и на сухопутное перемещение граждан из Ирана и из Грузии в Иран.
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"В первую очередь хочу отметить, что у нас нет оснований для паники. Минздрав, соответствующие ведомства и координационный межведомственный совет полностью контролируют ситуацию. Главное, чтобы все учитывали рекомендации Всемирной организации здравоохранения", - заявил премьер на правительственном заседании.
Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе заявила на заседании, что риски распространения вируса в республике минимальны.
"Уверяю население Грузии, что на данном этапе не существует рисков широкого распространения вируса в Грузии", - заявила она.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918, скончались 44 человека.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
340000
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Распространение нового коронавирусаГеоргий ГахарияВОЗГрузияВ мире
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