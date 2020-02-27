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Туризм
2020-02-27T10:49+0300
https://ria.ru/20200227/1565266327.html
Ростуризм дал рекомендации находящимся в Италии, Иране и Южной Корее
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РИА Новости

Ростуризм дал рекомендации находящимся в Италии, Иране и Южной Корее

10:49 27.02.2020
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© REUTERS / Manuel SilvestriТуристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции
Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции
© REUTERS / Manuel Silvestri
Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму настоятельно рекомендовал российским туристам, находящимся в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, следовать рекомендациям Роспотребнадзора по соблюдению мер предосторожности в целях недопущения заражения новым коронавирусом, говорится в сообщении ведомства.
Ведомство в среду после информации от Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране настоятельно рекомендовало туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения этих стран до стабилизации эпидемиологической обстановки. В четверг же Ростуризм выпустил рекомендацию туроператорм и турагентам приостановить продажи по этим трем странам.
"В этой связи, Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, находящимся в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, следовать рекомендациям Роспотребнадзора по соблюдению мер предосторожности в целях недопущения заражения новым коронавирусом, принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности", - говорится в сообщении.
Кроме того Ростуризм призывает сограждан не покидать территорий гостиничных комплексов и иных мест временного пребывания (размещения), за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета (места выезда).
"Ростуризм продолжает следить за сложившейся ситуацией, находится в постоянном контакте с Роспотребнадзором и при поступлении дополнительной информации от данного ведомства оперативно доведет ее до туроператоров, турагентов и туристов", - заявили в ведомстве.
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ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Южная КореяРоссияИранИталия
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