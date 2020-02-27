Ростуризм дал рекомендации находящимся в Италии, Иране и Южной Корее

Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции. Архивное фото

Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции

Ведомство в среду после информации от Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране настоятельно рекомендовало туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения этих стран до стабилизации эпидемиологической обстановки. В четверг же Ростуризм выпустил рекомендацию туроператорм и турагентам приостановить продажи по этим трем странам.

"В этой связи, Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, находящимся в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, следовать рекомендациям Роспотребнадзора по соблюдению мер предосторожности в целях недопущения заражения новым коронавирусом, принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того Ростуризм призывает сограждан не покидать территорий гостиничных комплексов и иных мест временного пребывания (размещения), за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета (места выезда).