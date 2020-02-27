В Липецке мужчина убил четырехлетнюю дочь

"Сегодня ночью в правоохранительные органы города Липецка поступило сообщение от женщины 1983 года рождения о том, что ей и ее двоим детям 11 и 4 лет причинены ножевые ранения ее супругом. Следователями регионального СК России в квартире обнаружено тело 4-летнего ребенка, женщина со старшей дочерью были госпитализированы. Кроме того, около дома обнаружено тело главы семейства 1984 года рождения", - говорится в релизе.