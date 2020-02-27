В Липецке мужчина убил четырехлетнюю дочь

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Отец убил 4-летнюю дочь, ранил жену и старшую дочку, после чего покончил с собой в Липецке, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.
"Сегодня ночью в правоохранительные органы города Липецка поступило сообщение от женщины 1983 года рождения о том, что ей и ее двоим детям 11 и 4 лет причинены ножевые ранения ее супругом. Следователями регионального СК России в квартире обнаружено тело 4-летнего ребенка, женщина со старшей дочерью были госпитализированы. Кроме того, около дома обнаружено тело главы семейства 1984 года рождения", - говорится в релизе.
По предварительной версии следствия, мужчина, поссорившись с супругой, причинил ей и дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью. Установлено, что потерпевшая женщина работала мировым судьей.
"Незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), ч. 3 ст. 30, пп. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц, малолетнего)", - говорится в сообщении.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе расследования.