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В Липецке мужчина убил четырехлетнюю дочь
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РИА Новости

В Липецке мужчина убил четырехлетнюю дочь

10:47 27.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Отец убил 4-летнюю дочь, ранил жену и старшую дочку, после чего покончил с собой в Липецке, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.
"Сегодня ночью в правоохранительные органы города Липецка поступило сообщение от женщины 1983 года рождения о том, что ей и ее двоим детям 11 и 4 лет причинены ножевые ранения ее супругом. Следователями регионального СК России в квартире обнаружено тело 4-летнего ребенка, женщина со старшей дочерью были госпитализированы. Кроме того, около дома обнаружено тело главы семейства 1984 года рождения", - говорится в релизе.
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По предварительной версии следствия, мужчина, поссорившись с супругой, причинил ей и дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью. Установлено, что потерпевшая женщина работала мировым судьей.
"Незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), ч. 3 ст. 30, пп. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц, малолетнего)", - говорится в сообщении.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе расследования.
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Следственный комитет России (СК РФ)ЛипецкПроисшествия
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