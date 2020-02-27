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Музей Освенцима попросил не привозить туристов из очагов коронавируса
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РИА Новости

Музей Освенцима попросил не привозить туристов из очагов коронавируса

10:46 27.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийМузей на территории бывшего концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме
Музей на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Музей на территории бывшего концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 фев – РИА Новости. Музей на месте нацистского лагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском городе Освенцим просит турфирмы не привозить туристов из мест, где обнаружен новый коронавирус, говорится в сообщении музея.
"В Польше нет подтвержденных случаев коронавируса. До сих пор мы не наблюдали каких-либо тревожных ситуаций, но музей постоянно следит за этим вопросом", - говорится в сообщении.
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"Сообщаем, что музей рекомендовал туристическим бюро и организаторам поездок к месту памяти отказаться от приезда людей из мест, где была обнаружена инфекция", - заявили в музее.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918, скончались 44 человека.
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