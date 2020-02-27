Музей Освенцима попросил не привозить туристов из очагов коронавируса

ВАРШАВА, 27 фев – РИА Новости. Музей на месте нацистского лагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском городе Музей на месте нацистского лагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском городе Освенцим просит турфирмы не привозить туристов из мест, где обнаружен новый коронавирус , говорится в сообщении музея.

"В Польше нет подтвержденных случаев коронавируса. До сих пор мы не наблюдали каких-либо тревожных ситуаций, но музей постоянно следит за этим вопросом", - говорится в сообщении.

"Сообщаем, что музей рекомендовал туристическим бюро и организаторам поездок к месту памяти отказаться от приезда людей из мест, где была обнаружена инфекция", - заявили в музее.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.