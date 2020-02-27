Видеомост Москва – Париж о продвижении российских вузов в рейтинге QS

Участники в Москве:
- заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Александр НАРУКАВНИКОВ;
- директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации Наталия ЗОЛОТАРЕВА;
- ректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Алевтина ЧЕРНИКОВА;
- ректор Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева Владимир ТРУХАЧЕВ;
- ректор Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина Виктор КОКШАРОВ;
- ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Михаил СТРИХАНОВ;
- ректор Национального исследовательского Томского государственного университета Эдуард ГАЛАЖИНСКИЙ;
- ректор Российского университета дружбы народов Владимир ФИЛИППОВ.
Участники в Париже:
- региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя ЗАЙЦЕВА;
- ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир ЛИТВИНЕНКО.
Вышел британский рейтинг QS University Subject Rankings – 2020. Участники мероприятия обсудят динамику продвижения российских университетов, их сильные и слабые стороны, а также пути улучшения результатов. Каковы тенденции мирового рынка образования?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Александр НАРУКАВНИКОВ;
- директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации Наталия ЗОЛОТАРЕВА;
- ректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Алевтина ЧЕРНИКОВА;
- ректор Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева Владимир ТРУХАЧЕВ;
- ректор Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина Виктор КОКШАРОВ;
- ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Михаил СТРИХАНОВ;
- ректор Национального исследовательского Томского государственного университета Эдуард ГАЛАЖИНСКИЙ;
- ректор Российского университета дружбы народов Владимир ФИЛИППОВ.
Участники в Париже:
- региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя ЗАЙЦЕВА;
- ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир ЛИТВИНЕНКО.
Вышел британский рейтинг QS University Subject Rankings – 2020. Участники мероприятия обсудят динамику продвижения российских университетов, их сильные и слабые стороны, а также пути улучшения результатов. Каковы тенденции мирового рынка образования?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/