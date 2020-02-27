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Видеомост Москва – Париж о продвижении российских вузов в рейтинге QS
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РИА Новости

Видеомост Москва – Париж о продвижении российских вузов в рейтинге QS

10:44 27.02.2020 (обновлено: 11:22 27.02.2020)
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4 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Париж на тему: "Рейтинг QS по направлениям подготовки: движение российских вузов".
Участники в Москве:
- заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Александр НАРУКАВНИКОВ;
- директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации Наталия ЗОЛОТАРЕВА;
- ректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Алевтина ЧЕРНИКОВА;
- ректор Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева Владимир ТРУХАЧЕВ;
- ректор Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина Виктор КОКШАРОВ;
- ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Михаил СТРИХАНОВ;
- ректор Национального исследовательского Томского государственного университета Эдуард ГАЛАЖИНСКИЙ;
- ректор Российского университета дружбы народов Владимир ФИЛИППОВ.

Участники в Париже:
- региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя ЗАЙЦЕВА;
- ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир ЛИТВИНЕНКО.

Вышел британский рейтинг QS University Subject Rankings – 2020. Участники мероприятия обсудят динамику продвижения российских университетов, их сильные и слабые стороны, а также пути улучшения результатов. Каковы тенденции мирового рынка образования?

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