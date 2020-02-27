Выставка скульптора Александра Рукавишникова открылась в Третьяковке

Скульптор Александр Рукавишников возле своей работы "Микеланджело Буонарроти" (1972 г.) на выставке в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Третьяковская галерея открыла выставку работ одного из ведущих мастеров отечественной пластики, народного художника РФ Александра Рукавишникова, на которой представлено порядка 60 его произведений.

По словам куратора Ирины Седовой, это проект-размышление, который является очень важным для Третьяковской галереи.

"Мы нашу экспозицию поделили на ряд пространств. Первое, верхнее пространство - это раннее творчество, нижняя галерея - это зрелый период. Несмотря на этот хронологический принцип, мы еще посчитали необходимым выделить два тематических пространства обособленно. Они связаны с двумя основными темами творчества скульптора, которые проходят красное нитью через все его творчество, - это темы язычества и матери", - рассказала она на пресс-показе выставки.

Куратор отметила, что Рукавишников специально для этой выставки создал пять новых работ.

На выставке представлены такие работы, как "Микеланджело Буонарроти", серия "Корни России", "Старая музыка", "Лето в городе", "Автобиографический мотив" и другие. В отдельном зале будут демонстрироваться видеоматериалы, посвященные творческому пути скульптора.

Куратор добавила, что на выставке будет представлено 60 произведений.

"Основное качество скульптурного мышления Рукавишникова - это монументализм, это уникальный скульптор в этом отношении, даже малые его вещи являются такой монументальной идеей, любую вещь можно увеличивать, и она будет работать в пространстве города очень хорошо", - заключила Седова.