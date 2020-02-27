Выставка скульптора Александра Рукавишникова открылась в Третьяковке

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Третьяковская галерея открыла выставку работ одного из ведущих мастеров отечественной пластики, народного художника РФ Александра Рукавишникова, на которой представлено порядка 60 его произведений.
По словам куратора Ирины Седовой, это проект-размышление, который является очень важным для Третьяковской галереи.
"Мы нашу экспозицию поделили на ряд пространств. Первое, верхнее пространство - это раннее творчество, нижняя галерея - это зрелый период. Несмотря на этот хронологический принцип, мы еще посчитали необходимым выделить два тематических пространства обособленно. Они связаны с двумя основными темами творчества скульптора, которые проходят красное нитью через все его творчество, - это темы язычества и матери", - рассказала она на пресс-показе выставки.
Куратор отметила, что Рукавишников специально для этой выставки создал пять новых работ.
На выставке представлены такие работы, как "Микеланджело Буонарроти", серия "Корни России", "Старая музыка", "Лето в городе", "Автобиографический мотив" и другие. В отдельном зале будут демонстрироваться видеоматериалы, посвященные творческому пути скульптора.
Куратор добавила, что на выставке будет представлено 60 произведений.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк
Скульптор Александр Рукавишников возле своей работы "Женщина с яйцом" (1997 г.)
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Скульптор Александр Рукавишников возле своей работы "Женщина с яйцом" (1997 г.)
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк
Посетительница возле скульптуры "Город победителя" (2012 г.)
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Посетительница возле скульптуры "Город победителя" (2012 г.)
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Посетитель возле скульптуры "Гребущая" (2008 г.)
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке "Скульптор Александр Рукавишников" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
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Посетитель на выставке "Скульптор Александр Рукавишников" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
1 из 4
Скульптор Александр Рукавишников возле своей работы "Женщина с яйцом" (1997 г.)
2 из 4
Посетительница возле скульптуры "Город победителя" (2012 г.)
3 из 4
Посетитель возле скульптуры "Гребущая" (2008 г.)
4 из 4
Посетитель на выставке "Скульптор Александр Рукавишников" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
"Основное качество скульптурного мышления Рукавишникова - это монументализм, это уникальный скульптор в этом отношении, даже малые его вещи являются такой монументальной идеей, любую вещь можно увеличивать, и она будет работать в пространстве города очень хорошо", - заключила Седова.
Рукавишников принадлежит к плеяде мастеров, которые, начав свой творческий путь в середине 1970-х ‒ начале 1980-х годов, не боялись пластических экспериментов и в творчестве которых воплотился символический язык современной скульптуры. Выставка в Третьяковской галерее позволит представить широкой публике творчество одного из самых значимых современных скульпторов.