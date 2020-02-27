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Глава НАО заявил, что малому бизнесу на Севере нужны льготы
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РИА Новости

Глава НАО заявил, что малому бизнесу на Севере нужны льготы

10:42 27.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкАлександр Цыбульский
Александр Цыбульский
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Александр Цыбульский. Архивное фото
НАРЬЯН-МАР, 27 фев – РИА Новости. Малый и средний бизнес на Севере сегодня находится в невыгодном положении: ему приходится платить взносы в бюджеты и внебюджетные фонды, так же как и бизнесу в средней полосе, однако затраты на оплату труда, логистику, социальные обязательства неизмеримо выше, поэтому малому бизнесу на Севере необходимы льготы, считает губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский.
Он напомнил о том, что государство во времена СССР взяло на себя обязательства перед работником – продолжительные отпуска, высокие зарплаты с учетом применения районного коэффициента, бесплатный проезд к месту отдыха и так далее.
"Сегодня государственные гарантии в отношении работников стали обязательствами бизнеса, который, неся серьезные издержки и не имея возможности существенно увеличить маржинальность, просто обязан выполнять эти гарантии", - отметил Цыбульский.
Глава региона добавил, что в противном случае люди так и продолжат стремиться на работу в госучреждения, а в бизнес в качестве наемного работника никто не пойдет без "льготной дороги", достойной "белой" зарплаты и прочих преимуществ так называемого соцпакета.
"Получается ситуация, когда с одной стороны представители малого и среднего бизнеса на севере платят те же взносы в бюджеты и внебюджетные фонды, что и их коллеги с "большой земли", но при этом несут несопоставимо более высокие затраты по стоимости рабочей силы, логистике товаров, стоимости электроэнергии, повышенным социальным обязательствам. Поэтому либо мы должны согласиться с излишне дорогими товарами и услугами для жителей, либо принять решение о льготировании малого и среднего бизнеса, работающего на Крайнем Севере", - считает глава НАО.
По его мнению, если применить льготы для малого и среднего бизнеса, существенного выпадения доходов федерального бюджета не произойдёт. Но это позволит снизить стоимость товаров и услуг для населения на севере, а бизнесу даст возможность развиваться.
"Специфика каждого региона, действительно, из кабинета в Москве не видна. Сейчас готовится законопроект о поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне России — мне кажется, есть уникальный шанс этот вопрос решить", - резюмировал губернатор.
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