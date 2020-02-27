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Изменения в Конституцию вступят в силу одновременно, если их поддержат
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РИА Новости

Изменения в Конституцию вступят в силу одновременно, если их поддержат

10:41 27.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Все изменения в Конституцию в случае их поддержки на общероссийском голосовании вступят в силу одновременно, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в основной закон, сенатор Андрей Клишас.
"Подготовлена редакция поправок, в соответствии с которой после общероссийского голосования, в случае поддержки со стороны граждан, все изменения в конституцию вступят в силу одномоментно, включая и те, которые передают ряд полномочий президента Федеральному собранию", - сказал он.
По словам сенатора, все поручения президента по поправкам, которые были даны на его встрече с рабочей группой 26 февраля, будут доработаны и внесены в Госдуму до 2 марта.
"Я не исключаю, что ряд новых поправок, которые обсуждались вчера на рабочей группе в Кремле, будут внесены в Госдуму президентом", - сказал Клишас.
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Он сообщил, что все сопредседатели рабочей группы примут участие в заседании Госдумы 10 марта, когда предполагается рассмотреть законопроект о поправке в Конституцию во втором чтении.
"После 2 марта в работе профильного комитета Госдумы при рассмотрении поправок в конституцию готовы принять активное участие все сенаторы, которые выступили авторами поправок. Обсуждение обязательно должно учесть позиции людей, которые были высказаны в регионах", - заявил парламентарий.
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Андрей КлишасКонституция РФПолитика
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