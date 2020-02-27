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Эксперт оценил вероятность договоренности с Турцией по Идлибу
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РИА Новости

Эксперт оценил вероятность договоренности с Турцией по Идлибу

10:39 27.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Маарет-Нууман в провинции Идлиб
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Маарет-Нууман в провинции Идлиб
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Маарет-Нууман в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вероятность заключения договоренности между Россией и Турцией по сирийскому Идлибу сейчас не очень высока, Турция заняла противоположную прежним соглашениям позицию, считает директор центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин.
Ранее в среду завершились переговоры делегаций Турции и РФ по ситуации в Идлибе, консультации будут продолжены в четверг.
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
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Сирийская армия освободила от террористов несколько поселений в Идлибе
"Вероятность заключения договоренности, конечно, существует, но она не очень высока, на мой взгляд, потому что Турция заняла позицию абсолютно противоположную по сравнению с прежними договоренностями. Смысл очень простой на самом деле: нужно эти территории освободить от террористов, и вдруг получается, что эти террористы фактически оказываются поддержаны Турцией", - сказал РИА Новости эксперт.
По его мнению, Турция будет стремиться сохранить часть своего контроля и влияния над северными и северо-западными районами Сирии по различным соображениям, в том числе и чисто внутриполитическим. По поводу гибели турецких военных в Идлибе эксперт отметил, что она "неизбежна, если они не откажутся от идеи контролировать чужую суверенную территорию".
По словам Подберезкина, вероятность обострения отношений России и Турции высока.
"Политическая логика развития событий совершенно точно требует, чтобы (президент Турции Тайип) Эрдоган и турецкая элита отказались от того, чтобы сохранить свой контроль над этой частью территорий суверенного сирийского государства", - отметил он.
Дым в районе города Серакаб в провинции Идлиб
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Источник: военные отразили атаки боевиков на город Саракиб в Идлибе
Эксперт подчеркнул, что сейчас сирийская армия наступает достаточно успешно.
"В этом смысле теперь Турция, да и США стали перед проблемой того, что остатки сопротивления правительственным войскам будут сломлены. Они категорически не хотят этого допустить в силу своих каких-то причин, в том числе и внутриполитических турецких причин, и будут тому всячески сопротивляться", - сказал он.
Подберезкин отметил, что Россия в Сирии предпринимает те действия, которые должна предпринимать.
"Она оказывает поддержку сирийским войскам, которые наступают и освобождают свою территорию от террористов, и она это будет делать, здесь сомнений не должно возникать", - подчеркнул эксперт.
"Этому сейчас объективно препятствуют и турки, и американцы. Насколько это препятствие сохранится – покажет ближайшее время, но надо понимать, что американцы никогда не захотят стабилизации в Сирии. Не для этого они заваривали всю эту кашу, чтобы потом уйти из Сирии и оставить стабильное государство. Их политика заключается в обратном – дестабилизировать ситуацию в Сирии", - считает он
Ранее газета Daily Sabah со ссылкой на министерство обороны Турции сообщила, что по меньшей мере двое турецких военных погибли в результате авиаудара в провинции Идлиб в Сирии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 14:26Война в Сирии
Эрдоган заявил, что не получил от США поддержку по ситуации с Идлибом
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.
Эрдоган также заявлял, что призвал Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Помпео обвинил Россию и Иран в препятствовании перемирию в Сирии
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