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Посол Люксембурга оценил роль СССР в победе над фашизмом
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РИА Новости

Посол Люксембурга оценил роль СССР в победе над фашизмом

10:36 27.02.2020 (обновлено: 11:37 27.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Гребнев / Перейти в фотобанкЗнамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Владимир Гребнев
Перейти в фотобанк
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Жертвы, которые принес Советский Союз для освобождения Европы от фашизма, не должны подвергаться сомнению, связываться с современной политикой или использоваться для критики РФ, заявил в интервью РИА Новости посол Люксембурга в России Жан-Клод Кнебеллер.
"Я с очень большим чувством признательности отношусь к действиям советского народа и солдат Красной армии, которые помогли освободить Европу. И я против того, чтобы все те жертвы, которые принесли народы Советского Союза, сейчас систематически пересматривались, связывались с совершенно иными политическими вопросами и использовались для критики современной России", - сказал посол.
"При этом нужно помнить, что Красная армия включала в себя, кроме русских, самые разные народы - украинцев, казахов, народы Сибири и Дальнего Севера, чеченцев, дагестанцев. Об этом нельзя забывать... Огрублять, обобщать нельзя", - добавил он .
По словам Кнебеллера, "ужасно, когда вандалами разрушаются памятники русским солдатам". "Недопустимо разрушать память о тех, кто отдал свою жизнь. Такие действия, конечно, должны наказываться", - подчеркнул он.
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Дипломат отметил, что в Люксембурге есть могилы советских граждан, которые в свое время были насильно эвакуированы для работы в Европу. "Об этих могилах заботятся, сейчас идет речь о том, чтобы поставить памятник в их честь. А также изучить их историю, чтобы узнать больше о тех людях, которые захоронены в этих могилах. Кто они, откуда, что стало с теми, кто выжил? Я был на этих могилах - там есть русские, белорусские, украинские и, как минимум, одно грузинское имя. Очень важно сохранить память о той ужасной эпохе и об этом тяжелом времени, вынести из него уроки, чтобы такого больше не происходило. И ни в коем случае не использовать эту войну в политических играх, избегать политизации", - заявил посол.

"Прискорбно, что ряд стран, целый ряд стран - не одна, не две - используют историю, исторические факты, искажая их в своих политических целях, часто ориентированных на внутренние дела страны. Очень жаль", - сказал Кнебеллер.

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Жан-Клод КнебеллерЛюксембургВторая мировая война (1939-1945)СССР
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