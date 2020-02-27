Посол Люксембурга оценил роль СССР в победе над фашизмом

"Я с очень большим чувством признательности отношусь к действиям советского народа и солдат Красной армии, которые помогли освободить Европу. И я против того, чтобы все те жертвы, которые принесли народы Советского Союза, сейчас систематически пересматривались, связывались с совершенно иными политическими вопросами и использовались для критики современной России", - сказал посол.

Дипломат отметил, что в Люксембурге есть могилы советских граждан, которые в свое время были насильно эвакуированы для работы в Европу. "Об этих могилах заботятся, сейчас идет речь о том, чтобы поставить памятник в их честь. А также изучить их историю, чтобы узнать больше о тех людях, которые захоронены в этих могилах. Кто они, откуда, что стало с теми, кто выжил? Я был на этих могилах - там есть русские, белорусские, украинские и, как минимум, одно грузинское имя. Очень важно сохранить память о той ужасной эпохе и об этом тяжелом времени, вынести из него уроки, чтобы такого больше не происходило. И ни в коем случае не использовать эту войну в политических играх, избегать политизации", - заявил посол.