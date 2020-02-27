В ДНР опасаются провокаций Киева с использованием артиллерии

"По имеющейся у нас данным, командирам 28-й, 72-й, 93-й отдельных моторизированных бригад, 59-й отдельной моторизированной пехотной бригады вооруженных формирований Украины поставлена задача из штаба ООС на подготовку минометных и артиллерийских расчетов для нанесения удара по районам населенных пунктов Донецкой народной республики - Доломитное, Старомихайловка, Нижнее Лозовое, а также Луганской народной республики - Голубовское, Смелое, Фрунзе", - сказал журналистам представитель ведомства.