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В ДНР опасаются провокаций Киева с использованием артиллерии
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РИА Новости

В ДНР опасаются провокаций Киева с использованием артиллерии

10:34 27.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в Донбассе
Военнослужащий в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащий в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается провокаций со стороны украинских силовиков в Донбассе с использованием артиллерии и минометов.
"По имеющейся у нас данным, командирам 28-й, 72-й, 93-й отдельных моторизированных бригад, 59-й отдельной моторизированной пехотной бригады вооруженных формирований Украины поставлена задача из штаба ООС на подготовку минометных и артиллерийских расчетов для нанесения удара по районам населенных пунктов Донецкой народной республики - Доломитное, Старомихайловка, Нижнее Лозовое, а также Луганской народной республики - Голубовское, Смелое, Фрунзе", - сказал журналистам представитель ведомства.
Он считает, что целью минометных и артиллерийских обстрелов может являться провокация подразделений ДНР на ответный огонь.
"Призываем ОБСЕ усилить контроль на данных участках на подконтрольной Украине территории, чтобы не допустить проведения провокации", - сказал представитель ведомства.
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