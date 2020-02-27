"Ростех" начнет поставки российского медицинского оборудования в Гану

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "Ростех" расширяет географию поставок российского высокотехнологичного медицинского оборудования в страны Африки: Гана закупила неонатальные фототерапевтические облучатели – приборы для лечения желтухи у новорожденных без использования лекарственных препаратов, говорится в сообщении госкорпорации.

"В рамках контракта с Ганой мы поставили в медучреждения страны неонатальное оборудование, которое помогает сохранить детям жизнь и здоровье. Наша высокотехнологичная медтехника уже эксплуатируется в других странах Африканского континента, в том числе в Тунисе и Египте. Идут переговоры с новыми потенциальными заказчиками в регионе", – цитирует пресс-служба исполнительного директора госкорпорации Олега Евтушенко.

Стоимость данного российского оборудования ниже, а срок службы - выше, чем у чем у зарубежных аналогов. Разработку и производство техники в составе Ростеха ведет предприятие дочернего холдинга "Швабе" – Уральский оптико-механический завод (УОМЗ). Принцип работы прибора основан на воздействии световым потоком от сверхъярких светодиодов, при этом малыши не подвергаются тепловому воздействию, а сеанс фототерапии длится вдвое меньше обычного.

"Оборудование уже зарекомендовало свою эффективность в российских медучреждениях и за рубежом. Врачи отмечают мобильность прибора и удобство его эксплуатации. Кроме того, облучатель работает в двух режимах – таймер и часы, что позволяет задавать время работы прибора и снижает риск побочных эффектов", – приводится в сообщении цитата заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина.

Неонатальные облучатели "Швабе" также поставляются в медицинские центры Ирландии, Индонезии, Малайзии, Суринама, Гренады и других стран. данный прибор стал первым медицинским оборудованием, получившим регистрационное удостоверение Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что позволило упростить процедуру поставок медтехники в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.