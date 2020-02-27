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"Ростех" начнет поставки российского медицинского оборудования в Гану
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РИА Новости

"Ростех" начнет поставки российского медицинского оборудования в Гану

10:30 27.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Ростех" на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "Ростех" расширяет географию поставок российского высокотехнологичного медицинского оборудования в страны Африки: Гана закупила неонатальные фототерапевтические облучатели – приборы для лечения желтухи у новорожденных без использования лекарственных препаратов, говорится в сообщении госкорпорации.
"В рамках контракта с Ганой мы поставили в медучреждения страны неонатальное оборудование, которое помогает сохранить детям жизнь и здоровье. Наша высокотехнологичная медтехника уже эксплуатируется в других странах Африканского континента, в том числе в Тунисе и Египте. Идут переговоры с новыми потенциальными заказчиками в регионе", – цитирует пресс-служба исполнительного директора госкорпорации Олега Евтушенко.
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Стоимость данного российского оборудования ниже, а срок службы - выше, чем у чем у зарубежных аналогов. Разработку и производство техники в составе Ростеха ведет предприятие дочернего холдинга "Швабе" – Уральский оптико-механический завод (УОМЗ). Принцип работы прибора основан на воздействии световым потоком от сверхъярких светодиодов, при этом малыши не подвергаются тепловому воздействию, а сеанс фототерапии длится вдвое меньше обычного.
"Оборудование уже зарекомендовало свою эффективность в российских медучреждениях и за рубежом. Врачи отмечают мобильность прибора и удобство его эксплуатации. Кроме того, облучатель работает в двух режимах – таймер и часы, что позволяет задавать время работы прибора и снижает риск побочных эффектов", – приводится в сообщении цитата заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина.
Неонатальные облучатели "Швабе" также поставляются в медицинские центры Ирландии, Индонезии, Малайзии, Суринама, Гренады и других стран. данный прибор стал первым медицинским оборудованием, получившим регистрационное удостоверение Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что позволило упростить процедуру поставок медтехники в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Госкорпорация "Ростех" – одна из крупнейших промышленных компаний России, она объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как "АвтоВАЗ", "Камаз", Концерн Калашников, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод. Холдинг "Швабе", который также входит в госкорпорацию, объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России. В контуре холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности.
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Иван ОжгихинОбъединенная двигателестроительная корпорацияХолдинг ШвабеУральский оптико-механический заводРостехГанаРоссияЭкономика
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