Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T10:30+0300
https://ria.ru/20200227/1565264579.html
Бальбек посоветовал Киеву "не разевать рот на российский каравай"
https://cdn23.img.ria.ru/images/151316/20/1513162068_0:133:2457:1515_1036x0_80_0_0_83415c941353599dfe541d7ad78e0ef3.jpg
РИА Новости

Бальбек посоветовал Киеву "не разевать рот на российский каравай"

10:30 27.02.2020
598
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Руслан Бальбек. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о возвращении Крыма, заявил, что вырывать территории у России - дело гиблое.
Ранее Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева. План состоит из 12 шагов. Последним пунктом является то, что "Крым выскользнет из ослабевших рук России", а Украина его перехватит. Каким образом "выскользнет" полуостров, он уточнять не стал.
Руслан Бальбек
Вчера, 17:41
Бальбек оценил указ Зеленского о "Дне сопротивления оккупации Крыма"
Бальбек отметил, что история знает множество таких "перехватчиков", которые покушались на российские территории, составляли множество планов и имели наглость вторгаться на земли России - "но недолог и бесславен путь подобных "гениев": и перехватить не удалось, и выйти из России, что называется, с целыми костями", - сказал Бальбек РИА Новости.
"Модно тусоваться на политическом форуме, говорить красивые слова, потирать руки в ожидании ослабевания России, конечно, можно. А вот по жизни что-то вырвать, даже не в самые лучшие периоды Российского государства - дело гиблое. Так что, как говорится, на российский каравай - Крым - рот не разевай", - заключил он.
3100013
Обсудить 0
Реакция на события на УкраинеРуслан БальбекРеспублика КрымРоссияКиевВ мире
Рекомендуем
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Маарет-Нууман в провинции Идлиб
Эксперт оценил вероятность договоренности с Турцией по Идлибу
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
Глава Минобороны Украины прокомментировал Минские соглашения
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
Глава Минобороны Украины не знает о своей возможной отставке
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов поздравил бойцов спецподразделений с праздником
Дым в районе города Серакаб в провинции Идлиб
Источник: военные отразили атаки боевиков на город Саракиб в Идлибе
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Посол Люксембурга оценил роль СССР в победе над фашизмом
НАТО
Посол Люксембурга считает опасным "молчание" между Россией и НАТО
Военнослужащий в Донбассе
В ДНР опасаются провокаций Киева с использованием артиллерии
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
Авиаполк в Красноярском крае получит ракеты "Кинжал" до 2024 года
Газированная вода в холодильнике
Названа новая опасность газированных напитков
Максим Сурайкин
"Коммунисты России" предложили учредить День памяти жертв бандеровцев
Андрей Клишас
Изменения в Конституцию вступят в силу одновременно, если их поддержат
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Липецке мужчина убил четырехлетнюю дочь
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Источник нового коронавируса мог быть не в Китае, считает эксперт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:44Эксперт предложил ввести прогрессивный штраф за нарушение ПДД
11:43В Воронеже госпитализировали приехавшую из Италии девушку
11:43Лавров обсудит с главой МИД Люксембурга ситуацию в Сирии
11:42Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
11:41В Сирии ограничили движение по трассе М-5 из-за атак боевиков
11:38Косачев оценил ситуацию вокруг продления ДСНВ
11:38Названа новая опасность газированных напитков
11:38Выработать договоренность по замене ДСНВ уже сложно, заявили в МИД
11:32ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции
11:31США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
11:31СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Саракиб
11:28Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
11:28"Коммунисты России" предложили учредить День памяти жертв бандеровцев
11:25В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
11:25В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
11:24Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
11:24В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее
11:22КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
11:19Китай готов приложить все усилия для сохранения сделки по Ирану
11:13Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта
Лента новостейМолния