Бальбек посоветовал Киеву "не разевать рот на российский каравай"

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о возвращении Крыма, заявил, что вырывать территории у России - дело гиблое.

Ранее Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева. План состоит из 12 шагов. Последним пунктом является то, что "Крым выскользнет из ослабевших рук России", а Украина его перехватит. Каким образом "выскользнет" полуостров, он уточнять не стал.

Бальбек отметил, что история знает множество таких "перехватчиков", которые покушались на российские территории, составляли множество планов и имели наглость вторгаться на земли России - "но недолог и бесславен путь подобных "гениев": и перехватить не удалось, и выйти из России, что называется, с целыми костями", - сказал Бальбек РИА Новости.