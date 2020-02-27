Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-27T14:37+0300
https://ria.ru/20200227/1565264410.html
Тилль Линдеманн передал "привет" Москве
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565264692_0:61:1620:972_1036x0_80_0_0_8c3bbd18f7a3ef5a9251f1a4fc7512ea.jpg
РИА Новости

Тилль Линдеманн передал "привет" Москве

14:37 27.02.2020
45193
CC BY-SA 4.0 / Sven Mandel / Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн
Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн
CC BY-SA 4.0 / Sven Mandel /
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Рок-музыкант Тилль Линдеманн опубликовал в инстаграме фотографию, на которой позирует около Красной площади и передает "привет" столице.
"Москва, скоро увидимся", — написал Линдеманн.
Пользователи в социальной сети сразу отреагировали на публикацию.
"Россия любит тебя", — прокомментировала @svetasknnov.
"Приехал в Россию — похудел", — пошутил @jesus_ismysugardaddy.
"Мы ждем вас", — написала @anngokova.
"Добро пожаловать", — присоединилась к обсуждению @svarovskaya_nataliya.
Ранее Тилль Линдеманн объявил, что даст несколько концертов в России, в том числе и в Москве в рамках тура группы Lindemann. В ней фронтмен Rammstein выступает вместе со шведским музыкантом Петером Тэгтгреном.
Московское шоу состоится 15 марта на "ВТБ Арене". Не исключено, что на нем рокеры исполнят хиты из их последнего альбома альбома F&M, вышедшего в ноябре прошлого года.
Презентация книги солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна В тихой ночи. Лирика в торговом центре Колумбус в Москве
4 января, 08:00Культура
Наш человек в Берлине, или Почему мы любим Тилля Линдеманна
821858851
КультураНовости культурыШоу-бизнесТилль ЛиндеманнRammsteinМоскваРоссия
Рекомендуем
Американская певица Уитни Хьюстон
В Сети появились первые кадры с концерта голограммы Уитни Хьюстон
Иконки мессенджеров на экране смартфона
WhatsApp потерял статус самого популярного приложения
Бывший кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
В США возмутились интервью жены Берни Сандерса RT
Так в представлении художника выглядит экзопланета K2-18b
Астрономы нашли первую пригодную для жизни экзопланету
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
СК наградил жительницу Красноярска за спасение ребенка от стаи собак
Генеральный директор, ПАО Россети Павел Ливинский
Глава "Россетей" рассказал о беспроводной передаче электроэнергии
Логотип компании Xiaomi
Обновление Android "поломало" смартфоны Xiaomi
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
Члены экипажа подводной лодки ВМС США
Новейшая американская подлодка облезла после первого похода
Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Корею и Иран
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Эрдоган заявил о позитивном для Турции развитии событий в Идлибе
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Измерение артериального давления
Ученые назвали способ продлить жизнь на несколько лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Число погибших турецких военных в Идлибе выросло до 29 человек
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
00:27Глава МИД Турции провел телефонный разговор с генсеком НАТО
00:24При авиаударе в Идлибе погибли 22 турецких военных
Лента новостейМолния