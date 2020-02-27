Тилль Линдеманн передал "привет" Москве

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Рок-музыкант Тилль Линдеманн опубликовал в инстаграме фотографию, на которой позирует около Красной площади и передает "привет" столице.
"Москва, скоро увидимся", — написал Линдеманн.
Пользователи в социальной сети сразу отреагировали на публикацию.
"Россия любит тебя", — прокомментировала @svetasknnov.
"Приехал в Россию — похудел", — пошутил @jesus_ismysugardaddy.
"Мы ждем вас", — написала @anngokova.
"Добро пожаловать", — присоединилась к обсуждению @svarovskaya_nataliya.
Ранее Тилль Линдеманн объявил, что даст несколько концертов в России, в том числе и в Москве в рамках тура группы Lindemann. В ней фронтмен Rammstein выступает вместе со шведским музыкантом Петером Тэгтгреном.
Московское шоу состоится 15 марта на "ВТБ Арене". Не исключено, что на нем рокеры исполнят хиты из их последнего альбома альбома F&M, вышедшего в ноябре прошлого года.