Тилль Линдеманн передал "привет" Москве

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Рок-музыкант Тилль Линдеманн опубликовал в инстаграме фотографию, на которой позирует около Красной площади и передает "привет" столице.

Московское шоу состоится 15 марта на "ВТБ Арене". Не исключено, что на нем рокеры исполнят хиты из их последнего альбома альбома F&M, вышедшего в ноябре прошлого года.