В ДНР заявили о 14 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о восьми нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 14 раз ", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 37 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, при обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатометы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.