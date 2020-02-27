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В ДНР заявили о 14 нарушениях перемирия за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили о 14 нарушениях перемирия за сутки

10:26 27.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников Мужчина в разрушенном доме в Донецке
 Мужчина в разрушенном доме в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о восьми нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 14 раз ", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 37 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, при обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатометы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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