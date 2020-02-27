Полк в Хакасии перевооружится на С-350 в 2022 году

ДУШАНБЕ, 27 фев – РИА Новости. Зенитно-ракетные полки, дислоцированные в Хакасии и Красноярском крае, до 2025 года будут перевооружены с систем С-300ПС на новейший комплекс С-350 "Витязь", сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.
"Для эффективного выполнения задач воздушного прикрытия важных объектов в Сибири с 2021 года приступаем к перевооружению зенитно-ракетной бригады, дислоцирующейся в республике Хакасия, с зенитных ракетных систем С-300 ПС на новейший зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь". Мы завершим перевооружение в 2022 году, что повысит надежность системы ПВО на 4% в целом", – сказал Лапин.
Он добавил, что до 2025 года на С-350 будет перевооружен еще один зенитно-ракетный полк, который дислоцируется в Ачинске (Красноярский край).
Лапин подчеркнул, что в современных реалиях у противника развивается "концепция глобального и молниеносного удара", и для сил ЦВО важно суметь отразить этот первый разрушающий удар. "Мы стремимся к тому, чтобы сохранить боеспособность группировок войск и сил, прикрыть надежно все военные и государственные объекты. Это для нас главная задача", – пояснил командующий.
Как заявляли в ВС РФ, поступление С-350 на вооружение повысит эффективность борьбы с крылатыми ракетами в 2-2,5 раза. Система идет на замену С-300ПС с ракетами типа В55Р и способна уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 километров и на высотах более 30 километров. Время приведения комплекса в боевую готовность с марша не превышает 5 минут. В боекомплект комплекса входят ракеты средней дальности, используемые в С-400, и ракеты малой дальности. Первая С-350 размещена в Ленинградской области, до 2028 года армия получит 144 пусковые установки системы "Витязь".
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