Полк в Хакасии перевооружится на С-350 в 2022 году

ДУШАНБЕ, 27 фев – РИА Новости. Зенитно-ракетные полки, дислоцированные в Зенитно-ракетные полки, дислоцированные в Хакасии и Красноярском крае, до 2025 года будут перевооружены с систем С-300ПС на новейший комплекс С-350 "Витязь" , сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.

"Для эффективного выполнения задач воздушного прикрытия важных объектов в Сибири с 2021 года приступаем к перевооружению зенитно-ракетной бригады, дислоцирующейся в республике Хакасия, с зенитных ракетных систем С-300 ПС на новейший зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь". Мы завершим перевооружение в 2022 году, что повысит надежность системы ПВО на 4% в целом", – сказал Лапин.

Он добавил, что до 2025 года на С-350 будет перевооружен еще один зенитно-ракетный полк, который дислоцируется в Ачинске (Красноярский край).

Лапин подчеркнул, что в современных реалиях у противника развивается "концепция глобального и молниеносного удара", и для сил ЦВО важно суметь отразить этот первый разрушающий удар. "Мы стремимся к тому, чтобы сохранить боеспособность группировок войск и сил, прикрыть надежно все военные и государственные объекты. Это для нас главная задача", – пояснил командующий.