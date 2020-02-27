Апрельский госсовет Вологодской области посвятят с/х проблемам

ВОЛОГДА, 27 фев – РИА Новости. Заседание Госсовета Вологодской области в апреле будет посвящено обсуждению проблем сельского хозяйства - отрасли, считающейся одной из важнейших в структуре экономики региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам собеседника агентства, на апрельском заседании будет опробована новая схема проведения главного совещательного органа региона, которую предложил губернатор области Олег Кувшинников

Выступая на оперативном заседании правительства глава региона выступил с инициативой проводить заседания Госсовета по так называемому отраслевому принципу.

"Мы берем отрасль, которая вызывает наибольшее количество вопросов наших жителей, и начинаем проведение круглых столов, семинаров, собираем предложения от экспертного сообщества… Мы должны эффективные решения согласовывать с людьми", - сказал Кувшинников.

По его словам, за одним столом необходимо собрать всех сельхозпроизводителей и переработчиков сырья, местных жителей, работающих в отрасли местных жителей, узнать их мнение и выявить наиболее острые, волнующие вопросы.

Следующим этапом обсуждения станут профильные рабочие группы, которые будут проводиться в муниципалитетах с привлечением общественности, экспертов, представителей научного сообщества и депутатского корпуса различных уровней. Главная задача – совместно выработать возможные пути решения обозначенных проблем. Еще одной площадкой для диалога станет общественный форум, в ходе которого отраслевики представят свои наработки руководству области. После детального рассмотрения лучшие предложения будут включены в повестку итогового Госсовета, на котором будут озвучены и утверждены конкретные решения по развитию отрасли.

Кувшинников отметил, что принятые на заседаниях Госсовета решения должны лечь в основу формирования бюджета области на последующие годы.