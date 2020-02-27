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Авиаполк в Красноярском крае получит ракеты "Кинжал" до 2024 года
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РИА Новости

Авиаполк в Красноярском крае получит ракеты "Кинжал" до 2024 года

10:20 27.02.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМногоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
© РИА Новости / Александр Вильф
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Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" . Архивное фото
ДУШАНБЕ, 27 фев – РИА Новости. Авиаполк, дислоцированный в Канске Красноярского края, обзаведется оснащенными гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" истребителями МиГ-31 до 2024 года, сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.
"В соответствии с планом оснащения мы перевооружаем полк на гиперзвуковые крылатые ракеты "Кинжалы" до 2024 года", – сказал Лапин, уточнив, что перевооружение пройдет на авиабазе в Канске.
Момент пуска ракеты Кинжал в ходе учений на Черном море
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Опубликовано видео пуска ракеты "Кинжал" на учениях в Черном море
Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал" гарантировано преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. Позднее стало известно, что новыми ракетами оснастят модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31К. В начале 2019 года сообщалось, что летчики провели пуски этих ракет и поразили цели на расстоянии тысячи километров.
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Ракетный комплекс "Кинжал"Центральный военный округАлександр ЛапинМиГ-31Красноярский крайВ мире
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