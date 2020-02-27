Авиаполк в Красноярском крае получит ракеты "Кинжал" до 2024 года

"В соответствии с планом оснащения мы перевооружаем полк на гиперзвуковые крылатые ракеты "Кинжалы" до 2024 года", – сказал Лапин, уточнив, что перевооружение пройдет на авиабазе в Канске.

Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал" гарантировано преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. Позднее стало известно, что новыми ракетами оснастят модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31К. В начале 2019 года сообщалось, что летчики провели пуски этих ракет и поразили цели на расстоянии тысячи километров.