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Глава Минобороны Украины не знает о своей возможной отставке
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РИА Новости

Глава Минобороны Украины не знает о своей возможной отставке

10:09 27.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Андрей Загороднюк
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк . Архивное фото
КИЕВ, 27 фев – РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что не знает о своей возможной отставке, но если президент Владимир Зеленский примет такое решение, ему хватит двух минут написать заявление.
Ранее в украинских СМИ появилась информация, что Загороднюка могут уволить, а Зеленский уже якобы провел минимум четыре собеседования на должность министра обороны.
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"У меня нет ни малейшего подтверждения от руководства страны о том, что это так", - сказал Загороднюк в интервью изданию "Левый берег", комментируя информацию о своем возможном увольнении.
По словам министра, слухи о его увольнении ходят с прошлого года, сейчас они активизировались.
"Если президент Украины скажет, что не видит больше меня в должности министра обороны, мне хватит двух минут написать заявление. Никаких проблем. Но на данный момент я не слышал о невыполнении каких-то поручений, проектов в министерстве обороны, которые бы сделали очевидной мою отставку", - добавил министр.
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Андрей ЗагороднюкМинистерство обороны УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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