Число больных коронавирусом в Германии выросло до 22

БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии выросло до 22, один новый случай зафиксирован в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщил в четверг телеканал ZDF со ссылкой на клинику в Дюссельдорфе.

Это третий случай заболевания в земле Северный Рейн-Вестфалия, мужчина заболел, общаясь с парой, которая была ранее госпитализирована с COVID-19. В настоящее время идет проверка более 300 участников карнавального шествия, в котором также принимали участие заболевшие.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в среду заявил, что страна готовится к росту случаев заболевания COVID-19. В МИД ФРГ заявили, что рекомендаций об ограничении посещения севера Италии для немецких граждан пока нет.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.