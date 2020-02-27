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Число больных коронавирусом в Германии выросло до 22
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РИА Новости

Число больных коронавирусом в Германии выросло до 22

10:04 27.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди в масках
Люди в масках
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Люди в масках. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии выросло до 22, один новый случай зафиксирован в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщил в четверг телеканал ZDF со ссылкой на клинику в Дюссельдорфе.
Это третий случай заболевания в земле Северный Рейн-Вестфалия, мужчина заболел, общаясь с парой, которая была ранее госпитализирована с COVID-19. В настоящее время идет проверка более 300 участников карнавального шествия, в котором также принимали участие заболевшие.
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Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в среду заявил, что страна готовится к росту случаев заболевания COVID-19. В МИД ФРГ заявили, что рекомендаций об ограничении посещения севера Италии для немецких граждан пока нет.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2790, скончались 44 человека.
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Распространение нового коронавирусаГерманияВ мире
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