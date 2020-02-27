Водолазы обследуют устье реки в Сочи, где пропали дети

По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, поисковые работы в Лазаревском районе Сочи продолжались всю ночь. На утро к поиску был подключен вертолет, а группировка спасателей и волонтеров увеличена до 260 человек.

Как сообщает ГУМЧС России по краю, к поискам вновь привлечен катер, а шесть водолазных групп приведены в готовность и приступят к работе "при благоприятных погодных условиях".

Ранее СК РФ и МЧС сообщили, что вечером во вторник два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. По данным ГУ МЧС России по региону, поиски детей велись всю ночь на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море. Утром в среду погода улучшилась, к поискам был привлечен вертолет Ка-32 МЧС России и катер, также поднят беспилотник, выдвинулся из центра Сочи второй катер. Однако уже днём из-за усиления ветра поиск на воде и в воздухе был приостановлен.