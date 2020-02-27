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Водолазы обследуют устье реки в Сочи, где пропали дети
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РИА Новости

Водолазы обследуют устье реки в Сочи, где пропали дети

10:00 27.02.2020 (обновлено: 10:24 27.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВодолаз
Водолаз
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Водолаз. Архивное фото
СОЧИ, 27 фев - РИА Новости. Водолазы южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России обследуют устье реки, откуда в море смыло двух подростков, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев.
По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, поисковые работы в Лазаревском районе Сочи продолжались всю ночь. На утро к поиску был подключен вертолет, а группировка спасателей и волонтеров увеличена до 260 человек.
"В настоящий момент применены силы водолазного подразделения, два водолаза от южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России осуществляют проверку, осмотр устья реки", - пояснил Снегирев.
Как сообщает ГУМЧС России по краю, к поискам вновь привлечен катер, а шесть водолазных групп приведены в готовность и приступят к работе "при благоприятных погодных условиях".
Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске пропавших в акватории Черного моря подростков.
Ранее СК РФ и МЧС сообщили, что вечером во вторник два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. По данным ГУ МЧС России по региону, поиски детей велись всю ночь на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море. Утром в среду погода улучшилась, к поискам был привлечен вертолет Ка-32 МЧС России и катер, также поднят беспилотник, выдвинулся из центра Сочи второй катер. Однако уже днём из-за усиления ветра поиск на воде и в воздухе был приостановлен.
Прокуратура и СК организовали доследственную проверку по факту исчезновения детей.
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
08:48
Пропавших в море в Сочи детей ищут более 260 спасателей и волонтеров
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Черное мореКа-32Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр БастрыкинКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
Пропавших в море в Сочи детей ищут более 260 спасателей и волонтеров
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