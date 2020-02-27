ФСБ пресекла деятельность саратовского хакера

САРАТОВ, 27 фев - РИА Новости. Оперативники пресекли деятельность жителя Оперативники пресекли деятельность жителя Саратова , который распространял программы для незаконного копирования компьютерных данных, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления ФСБ

По данным ведомства, житель Саратова распространял вредоносные программы для получения неправомерного доступа к компьютерам граждан, информационным системам организаций, в том числе государственных учреждений, с целью хищения паролей и иных сведений.

"Полученные данные передавались им третьим лицам за денежное вознаграждение и могли использоваться для получения доступа к сведениям ограниченного характера, личной информации, электронным платежным системам и другим материалам", - говорится в сообщении.