ФСБ пресекла деятельность саратовского хакера

По данным ведомства, житель Саратова распространял вредоносные программы для получения неправомерного доступа к компьютерам граждан, информационным системам организаций, в том числе государственных учреждений, с целью хищения паролей и иных сведений.
"Полученные данные передавались им третьим лицам за денежное вознаграждение и могли использоваться для получения доступа к сведениям ограниченного характера, личной информации, электронным платежным системам и другим материалам", - говорится в сообщении.
Следственное подразделение УФСБ в отношении подозреваемого возбудило уголовное дело по статье "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ". Ему грозит до четырех лет лишения свободы.