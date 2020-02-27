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ФСБ пресекла деятельность саратовского хакера
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РИА Новости

ФСБ пресекла деятельность саратовского хакера

09:56 27.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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САРАТОВ, 27 фев - РИА Новости. Оперативники пресекли деятельность жителя Саратова, который распространял программы для незаконного копирования компьютерных данных, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления ФСБ.
По данным ведомства, житель Саратова распространял вредоносные программы для получения неправомерного доступа к компьютерам граждан, информационным системам организаций, в том числе государственных учреждений, с целью хищения паролей и иных сведений.
"Полученные данные передавались им третьим лицам за денежное вознаграждение и могли использоваться для получения доступа к сведениям ограниченного характера, личной информации, электронным платежным системам и другим материалам", - говорится в сообщении.
Следственное подразделение УФСБ в отношении подозреваемого возбудило уголовное дело по статье "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ". Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
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