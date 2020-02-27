Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T10:16+0300
https://ria.ru/20200227/1565262936.html
Сколько миллионов надо посадить, чтобы победить наркотики
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/18/1565136767_1:0:1020:573_1036x0_80_0_0_5a3333b96d34d63d074812fda1761b4e.jpg
РИА Новости

Сколько миллионов надо посадить, чтобы победить наркотики

09:54 27.02.2020 (обновлено: 10:16 27.02.2020)
842
© Фото : Дмитрий Антоненков/ 66.RUАлександр Литреев на заседании Ленинского районного суда Екатеринбурга. 24 февраля 2020
Александр Литреев на заседании Ленинского районного суда Екатеринбурга. 24 февраля 2020
© Фото : Дмитрий Антоненков/ 66.RU
Александр Литреев на заседании Ленинского районного суда Екатеринбурга. 24 февраля 2020
Кристина Потупчик
Кристина Потупчик
Все материалы
В Екатеринбурге арестовали руководителя IT-компании Vee Security Александра Литреева. При задержании у него обнаружили наркотики — две таблетки экстази, разовая доза, потянувшая тем не менее на "значительный размер". Вину молодой человек полностью признал, однако это не смягчило судью. Ближайшие два месяца Литреев проведет в СИЗО, а всего ему светит до трех лет лишения свободы.
Дело Литреева, как ранее и дело Ивана Голунова, не просто стало медийным событием, но и послужило поводом для широкой дискуссии. Эффективна ли государственная наркополитика? Почему именно эта сфера печально славится злоупотреблениями? Можно ли вообще победить наркотики с помощью ужесточения законодательства?
В больничной палате
15 февраля, 11:12
В России более 4,4 тысячи человек ежегодно умирают от наркотиков
Для начала разберемся в масштабах проблемы. У каждого ведомства своя картина происходящего. По данным Минздрава, в 2018 году на учете в наркологических учреждениях состояли 250 тысяч пациентов с диагнозом "наркомания" — за последние десять лет этот показатель сократился на 30%. Не последнюю роль играет отсутствие эффективных протоколов лечения — ставка сделана не на помощь, а на запреты. Так, во всем мире, вплоть до Ирана и Белоруссии, врачи заменяют героин менее опасным метадоном, возвращая опийных наркоманов в общество. Но в России заместительная терапия запрещена, несмотря на рекомендации ВОЗ.
Некоторые употребляют психоактивные вещества эпизодически, нерегулярно. "По нашим оценкам, их порядка четырех миллионов. <…> Нужно четко разделять: есть больные, они поступают к нам и лечатся, есть потребители, которые хотя бы один раз употребили наркотик", — отмечал главный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Всего, по оценкам различных ведомств, от пяти до 15 миллионов россиян хотя бы раз в жизни употребляли наркотики. На недавней коллегии МВД Владимир Путин подчеркнул, что противодействие незаконному обороту наркотиков — важнейшее направление работы. Хотя президент призвал сосредоточиться на борьбе именно с оборотом веществ, правоохранительные органы продолжают заниматься не столько наркомафией, сколько рядовыми потребителями.
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
Вчера, 13:36
Путин поручил закрыть доступ к сайтам, пропагандирующим наркотики
Каждый четвертый заключенный в России осужден по статьям, связанным с наркотиками. Большинство — молодые люди в возрасте 18-35 лет. При этом на ст. 228 ("Хранение без цели сбыта") приходится в четыре раза больше приговоров, чем на сбыт веществ (228.1) — но и осужденные по этой статье редко имеют реальное отношение к наркорынку. Требования к доказательной базе по торговле веществами очень низкие. Достаточно изъять при обыске несколько свертков или найти на кухне кулинарные весы — так произошло в деле Голунова, которого хотели судить как сбытчика.
Срок заключения по наркостатьям зависит от количества вещества. Есть три категории: "значительное", "крупное" и "особо крупное". Порой "особо крупное" — это несколько доз. В итоге потребители получают такие же сроки, что и оптовые продавцы/производители. Несколько лет назад начальнику питерского ФСКН Алексею Смирнову дали семь лет колонии. У него нашли более 26 килограммов наркотиков, в деле фигурировала взятка в пять миллионов рублей. А задержанных с парой доз приговаривают к трем-четырем годам заключения — даже если это первая судимость.
Подобная правовая жестокость в отношении рядовых потребителей исправно поставляет свежий контингент в тюрьмы и позволяет правоохранительным органам рисовать красивые цифры в отчетах. Но ситуация не улучшается. Звучат новые призывы "ужесточить меры" — и вот уже врачи боятся применять обезболивание, а матерей неизлечимо больных детей задерживают с посылками лекарств прямо на почте. Законы устроены так, что правоохранителям проще раздувать отчетность, чем реально снижать оборот наркотиков. Задержание нескольких студентов с "травкой" выгоднее, чем арест крупного наркодилера — поэтому рынок нелегальных веществ продолжает чувствовать себя прекрасно.
Автомобиль Следственного комитета РФ
25 февраля, 10:11
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Это вредит и обществу, и экономике, из которой последовательно изымаются главные ее акторы — молодые мужчины. Прохождение через уголовную систему необратимо ломает им жизнь — согласно статистике ФСИН, больше половины преступлений носят повторный характер именно из-за сложности ресоциализации бывших заключенных. Гораздо результативнее, чем АУЕ, не так ли?
Логично было воспользоваться опытом стран, отказавшихся от репрессивной наркополитики в пользу иных мер.
В 2001 году Португалия провела декриминализацию (подчеркну, не легализацию!) наркотиков. Потребителей, которые хранят менее десятидневного запаса веществ, перестали арестовывать. Задержанных предупреждают или обязуют предстать перед так называемым комитетом по разубеждению, который состоит из экспертов по юридическим, социальным и психологическим вопросам. Тем, кто попадается на хранении регулярно, комитет выписывает штраф, общественные работы или организует лечение.
Сотрудник полиции
15 февраля, 11:52
Почти два миллиона россиян употребляют наркотики
В результате число новых случаев заражения ВИЧ резко упало, уровень смертности от наркотиков снизился до трех человек на миллион — в пять раз ниже среднего показателя по Евросоюзу. Скептики уверяли, что, если не относиться к употребляющим вещества как к преступникам, их число сразу же взлетит. Этого не случилось. Наоборот, потребление наркотиков снизилось.
Сторонники репрессивной наркополитики ссылаются на опасность психоактивных веществ для их потребителей и общества в целом. Однако это не может служить основанием для криминализации. По данным МВД, от алкоголя умирает в 12 раз больше граждан, чем от наркотиков. Преступления в состоянии алкогольного опьянения совершаются в 13 раз чаще, чем под воздействием психоактивных веществ. Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев называл спиртное виновником 70% убийств. Часто ли мы слышим призывы сажать каждого, кто купил бутылку водки?
Я не призываю бросаться из крайности в крайность. Но проблему наркотиков не решить "палочной системой". Криминализация потребителей не помогает борьбе с нелегальными веществами. Смягчение наказания, напротив, называют логичным шагом не члены нарколобби, а депутаты, сенаторы, высокопоставленные чиновники ФСИН, эксперты и социологи. Государственная наркополитика должна бороться с причиной явления, а не висеть дамокловым мечом над головой 15 миллионов граждан.
Здание Государственной Думы РФ
12 декабря 2019, 18:46
В Госдуме предложили наказывать за склонение молодежи к наркотикам
1101130
Обсудить 0
Дело журналиста Ивана ГолуноваФедеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФЕвросоюзВячеслав ЛебедевЕвгений БрюнВладимир ПутинПортугалияБелоруссияРоссияАвторыМнение - АвторыОбщество
Рекомендуем
Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Корею и Иран
Александр Еремеев рядом с собственным памятником
"Вот моя могила". Кто и зачем ставит себе памятники при жизни
Жареный картофель с грибами и томатами черри
Пять простых рецептов в Великий пост
Московский Кремль
Экономисты оценили последствия новых санкций против России
Женщина около пункта обмена валют в Киеве
Украинские стратеги придумали, как обеспечить взрывной рост экономики
Белый дом в Вашингтоне
США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
Лагерь, принадлежащий Совету Бойскаутов Америки по национальному парку штата Юта
Бойскаутов в США десятилетиями растлевали. Во сколько это обошлось
Главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян отреагировала на недопуск Sputnik на Дельфийский форум
Кадр из клипа Новый Рим певицы LOBODA
В Сети раскритиковали клип Светланы Лободы на трек "Новый Рим"
Военнослужащий ССО ВС РФ
День Сил специальных операций в России
Дым в районе города Серакаб в провинции Идлиб
Источник: военные отразили атаки боевиков на город Саракиб в Идлибе
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Маарет-Нууман в провинции Идлиб
Эксперт оценил вероятность договоренности с Турцией по Идлибу
Полицейский
Ульяновский школьник не сказал, зачем напал на учительницу
Полномочный посол Герцогства Люксембург Жан Клод Кнебеллер
Жан-Клод Кнебеллер: сомнений в роли СССР в освобождении Европы нет
Флаги Китая
Американского дипломата вызвали в МИД Китая из-за ситуации с WSJ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:43Лавров обсудит с главой МИД Люксембурга ситуацию в Сирии
11:42Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
11:41В Сирии ограничили движение по трассе М-5 из-за атак боевиков
11:38Косачев оценил ситуацию вокруг продления ДСНВ
11:38Названа новая опасность газированных напитков
11:38Выработать договоренность по замене ДСНВ уже сложно, заявили в МИД
11:32ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции
11:31США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
11:31СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Саракиб
11:28Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
11:28"Коммунисты России" предложили учредить День памяти жертв бандеровцев
11:25В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
11:25В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
11:24Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
11:24В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее
11:22КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
11:19Китай готов приложить все усилия для сохранения сделки по Ирану
11:13Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта
11:11В Ленинградской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика
11:11В Иркутске мужчина умер после попытки "разбудить" его электрошокером
Лента новостейМолния