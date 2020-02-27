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Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера
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РИА Новости

Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера

09:49 27.02.2020 (обновлено: 10:08 27.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБывший директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Реймер в Замоскворецком суде Москвы. 13 июня 2017
Бывший директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Реймер в Замоскворецком суде Москвы. 13 июня 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КАЛИНИНГРАД, 27 фев - РИА Новости. Прокуратура в Калининградской области обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за аферу с электронными браслетами, сообщает Генпрокуратура России.
Суд Центрального района Калининграда удовлетворил ходатайство Реймера об УДО 20 февраля. Решение в законную силу еще не вступило, у участников процесса есть 10 дней на его обжалование. В мае прошлого года экс-глава ФСИН уже подавал ходатайство об УДО, но тогда суд его отклонил.
"Калининградский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обжаловал в апелляционном порядке решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера. Ранее Реймер обратился в суд с соответствующим ходатайством. Прокурор возражал против его удовлетворения", - говорится в сообщении.
Александр Реймер
13 июня 2017, 03:04
Дело экс-главы ФСИН Александра Реймера
Преступная группа во главе с Реймером в 2010–2012 годах похитила более 1,2 миллиарда рублей, которые были выделены ФСИН из бюджета для закупок электронных браслетов. В итоге тюремные чиновники купили устройства в разы дороже, чем можно было: вместо рыночной цены в 19 тысяч рублей каждый браслет обошелся государству в 108-128 тысяч.
Задержали Реймера и его сообщников в марте 2015 года и тогда же заключили под стражу. В июне 2017-го Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу ФСИН к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей, два других фигуранта получили меньшие сроки. Позже Мосгорсуд подтвердил восьмилетний срок заключения для Реймера, но убрал штрафы ему и другим подсудимым.
В августе 2018 года ФСИН отсудила у Реймера и других фигурантов 2,2 миллиарда рублей – именно такой ущерб понесло тюремное ведомство от махинаций (механизм подсчета не уточнялся). Какую сумму удалось взыскать в счет ущерба, не уточнялось, известно только, что по решению суда арестован ряд активов Реймера.
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
15 июня 2017, 16:05
Путин прокомментировал приговор экс-главе ФСИН Реймеру
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Генеральная прокуратура РФМоскваКалининградЗадержание экс-главы ФСИН РеймераФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Александр РеймерРоссияПроисшествия
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