Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера

КАЛИНИНГРАД, 27 фев - РИА Новости. Прокуратура в Прокуратура в Калининградской области обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера , осужденного за аферу с электронными браслетами, сообщает Генпрокуратура России.

Суд Центрального района Калининграда удовлетворил ходатайство Реймера об УДО 20 февраля. Решение в законную силу еще не вступило, у участников процесса есть 10 дней на его обжалование. В мае прошлого года экс-глава ФСИН уже подавал ходатайство об УДО, но тогда суд его отклонил.

"Калининградский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обжаловал в апелляционном порядке решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера. Ранее Реймер обратился в суд с соответствующим ходатайством. Прокурор возражал против его удовлетворения", - говорится в сообщении.

Преступная группа во главе с Реймером в 2010–2012 годах похитила более 1,2 миллиарда рублей, которые были выделены ФСИН из бюджета для закупок электронных браслетов. В итоге тюремные чиновники купили устройства в разы дороже, чем можно было: вместо рыночной цены в 19 тысяч рублей каждый браслет обошелся государству в 108-128 тысяч.

Задержали Реймера и его сообщников в марте 2015 года и тогда же заключили под стражу. В июне 2017-го Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу ФСИН к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей, два других фигуранта получили меньшие сроки. Позже Мосгорсуд подтвердил восьмилетний срок заключения для Реймера, но убрал штрафы ему и другим подсудимым.