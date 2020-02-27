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МИД Индии призвал не политизировать вопрос беспорядков в Нью-Дели
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РИА Новости

МИД Индии призвал не политизировать вопрос беспорядков в Нью-Дели

09:48 27.02.2020
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© REUTERS / Danish SiddiquiСотрудники спецподразделений во время беспорядков в Нью-Дели
Сотрудники спецподразделений во время беспорядков в Нью-Дели
© REUTERS / Danish Siddiqui
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар призвал не политизировать вопрос беспорядков в Нью-Дели.
В результате четырех дней столкновений на севере Нью-Дели из-за закона о гражданстве как минимум 34 человека погибли и более 200 пострадали. После столкновений в районах Маджипур, Джафрабад, Чанд Багх и Карал Нагар власти Дели ввели там комендантский час, а главный министр Дели Арвинд Кеджривал призвал правительство ввести в эти районы армию.
Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) в среду заявила, что встревожена насилием и призвала правительство Индии "принять срочные меры для обеспечения безопасности всех своих граждан". Комиссар USCIRF Анурима Бхаргава заявила, что "эти инциденты еще более тревожны в контексте предпринимаемых внутри Индии попыток с целью возможного лишения мусульман избирательных прав по всей стране".
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"Мы видели комментарии, сделанные USCIRF, средствами массовой информации и рядом лиц относительно недавних вспышек насилия в Дели. Они неточны и вводят в заблуждение и, как представляется, направлены на политизацию вопроса. Наши правоохранительные органы работают на местах, чтобы предотвратить насилие и обеспечить восстановление доверия и нормальной жизни. В этот процесс были вовлечены высокопоставленные представители правительства. Премьер-министр публично призвал к миру и братству", - написал Кумар в Twitter.
Он отметил, что власти Индии настоятельно призывают не делать безответственных замечаний.
В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
Оппозиция полагает, что закон носит дискриминационный характер, поскольку лишает мусульман возможности получения гражданства, хотя в официально светской Индии с населением 1,3 миллиарда человек последователи ислама составляют более 10% населения. По мнению критиков, в этих условиях религиозная принадлежность не должна быть условием получения гражданства.
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