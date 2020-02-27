МИД Индии призвал не политизировать вопрос беспорядков в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев – РИА Новости. Официальный представитель Официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар призвал не политизировать вопрос беспорядков в Нью-Дели.

В результате четырех дней столкновений на севере Нью-Дели из-за закона о гражданстве как минимум 34 человека погибли и более 200 пострадали. После столкновений в районах Маджипур, Джафрабад, Чанд Багх и Карал Нагар власти Дели ввели там комендантский час, а главный министр Дели Арвинд Кеджривал призвал правительство ввести в эти районы армию.

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) в среду заявила, что встревожена насилием и призвала правительство Индии "принять срочные меры для обеспечения безопасности всех своих граждан". Комиссар USCIRF Анурима Бхаргава заявила, что "эти инциденты еще более тревожны в контексте предпринимаемых внутри Индии попыток с целью возможного лишения мусульман избирательных прав по всей стране".

"Мы видели комментарии, сделанные USCIRF, средствами массовой информации и рядом лиц относительно недавних вспышек насилия в Дели. Они неточны и вводят в заблуждение и, как представляется, направлены на политизацию вопроса. Наши правоохранительные органы работают на местах, чтобы предотвратить насилие и обеспечить восстановление доверия и нормальной жизни. В этот процесс были вовлечены высокопоставленные представители правительства. Премьер-министр публично призвал к миру и братству", - написал Кумар в Twitter.

Он отметил, что власти Индии настоятельно призывают не делать безответственных замечаний.

В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.