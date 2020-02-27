РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

Так, экспорт сырой нефти в США вырос по сравнению с предыдущим годом почти в 2,4 раза — с 900 миллионов до почти 2,2 миллиарда долларов. Причем Россия стала вторым по величине поставщиком нефтепродуктов на американский рынок. По данным РБК, это произошло на фоне санкций, введенных Вашингтоном против Венесуэлы и Ирана.
Великобритания также более чем в два раза увеличила поставки российской сырой нефти — с 493 миллионов до 1,2 миллиарда долларов. Эксперты отмечают, что она частично заместила сырье из Алжира и Нигерии.
Наиболее крупными покупателями российской нефти в прошлом году стали Китай, Нидерланды и Германия, уточняет издание.