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РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
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РИА Новости

РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

09:48 27.02.2020 (обновлено: 11:05 27.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Так, экспорт сырой нефти в США вырос по сравнению с предыдущим годом почти в 2,4 раза — с 900 миллионов до почти 2,2 миллиарда долларов. Причем Россия стала вторым по величине поставщиком нефтепродуктов на американский рынок. По данным РБК, это произошло на фоне санкций, введенных Вашингтоном против Венесуэлы и Ирана.
Великобритания также более чем в два раза увеличила поставки российской сырой нефти — с 493 миллионов до 1,2 миллиарда долларов. Эксперты отмечают, что она частично заместила сырье из Алжира и Нигерии.
Наиболее крупными покупателями российской нефти в прошлом году стали Китай, Нидерланды и Германия, уточняет издание.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
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ВеликобританияРоссияСШАНефтьЭкономика
Популярные комментарии
Вот новая политика нынешней власти, нам санкции, мы им нефть и золото в банки! Весь мир смеется над нами! У этой власти не осталось ни како
27 февраля, 10:13
Борис Исмаилов
32104019
ни какой гордости за нашу страну!
27 февраля, 10:13
Борис Исмаилов
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