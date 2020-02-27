Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T09:41+0300
https://ria.ru/20200227/1565262610.html
В Эстонии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564282967_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_4c3b2e4042408b15b39951dc85d7ea4d.jpg
РИА Новости

В Эстонии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

09:41 27.02.2020
1603
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 27 фев - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Эстонии, сообщил в четверг министр социальных дел республики Танель Кийк.
"Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст департамент здоровья", - сказал Кийк в эфире утреннего шоу Terevisioon на телеканале ETV.
Слушатели во время ожидания еженедельной речи Папы Франциска в Ватикане. 26 февраля 2020
09:24
В Дании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
По словам министра, зараженный вернулся в Эстонию в среду вечером из Ирана. В настоящее время он изолирован. "По моей информации, речь идет о гражданине Ирана", - уточнил Кийк.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2790, скончались 44 человека.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
901300
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВОЗЭстонияВ мире
Рекомендуем
Слушатели во время ожидания еженедельной речи Папы Франциска в Ватикане. 26 февраля 2020
В Дании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Люди в масках
Число больных коронавирусом в Германии выросло до 22
Круизный лайнер World Dream отправлен на карантин в Гонконге
Почти 200 индонезийцев отправили на карантин на необитаемый остров
Девушка в маске
Эксперт рассказал, сколько людей может заразить больной коронавирусом
Капельницы
Раненная школьником в Ульяновске учительница остается в реанимации
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Источник нового коронавируса мог быть не в Китае, считает эксперт
Статуя Фемиды
Под Саратовом будут судить подростка, везшего тело на санках
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Дым в районе города Серакаб в провинции Идлиб
Источник: военные отразили атаки боевиков на город Саракиб в Идлибе
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Корею и Иран
Аэропорт Душанбе
Таджикистан ввел карантин для прибывающих из ряда стран
Измерение артериального давления
Ученые назвали способ продлить жизнь на несколько лет
Работник лаборатории
Южнокорейские ученые не обнаружили в коронавирусе признаков мутации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:42Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
11:41В Сирии ограничили движение по трассе М-5 из-за атак боевиков
11:38Косачев оценил ситуацию вокруг продления ДСНВ
11:38Названа новая опасность газированных напитков
11:38Выработать договоренность по замене ДСНВ уже сложно, заявили в МИД
11:32ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции
11:31США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
11:31СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Саракиб
11:28Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
11:28"Коммунисты России" предложили учредить День памяти жертв бандеровцев
11:25В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
11:25В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
11:24Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
11:24В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее
11:22КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
11:19Китай готов приложить все усилия для сохранения сделки по Ирану
11:13Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта
11:11В Ленинградской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика
11:11В Иркутске мужчина умер после попытки "разбудить" его электрошокером
11:11Концепцию об ответственности производителя доработают до 10 марта
Лента новостейМолния