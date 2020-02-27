В Эстонии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

ХЕЛЬСИНКИ, 27 фев - РИА Новости. Первый случай заражения Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Эстонии , сообщил в четверг министр социальных дел республики Танель Кийк.

"Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст департамент здоровья", - сказал Кийк в эфире утреннего шоу Terevisioon на телеканале ETV

По словам министра, зараженный вернулся в Эстонию в среду вечером из Ирана. В настоящее время он изолирован. "По моей информации, речь идет о гражданине Ирана", - уточнил Кийк.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.