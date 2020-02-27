Число погибших в столкновениях в Нью-Дели выросло до 34

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев – РИА Новости. Как минимум 34 погибли и более 200 пострадали за четыре дня столкновений на севере Как минимум 34 погибли и более 200 пострадали за четыре дня столкновений на севере Нью-Дели из-за закона о гражданстве, передает телеканал NDTV

Разъяренные толпы поджигали дома, магазины, автомобили, бензоколонку и забрасывали камнями местных жителей и сотрудников полиции. После столкновений в районах Маджипур, Джафрабад, Чанд Багх и Карал Нагар власти Дели ввели там комендантский час, а главный министр Дели Арвинд Кеджривал призвал правительство ввести в эти районы армию.

Лидер второй по числу членов политической партии в Индии "Индийский национальный конгресс" Соня Ганди потребовала отставки министра внутренних дел Индии Амита Шаха за неспособность контролировать насилие в Дели. Она также раскритиковала полицию Дели за то, что она оставалась "парализованной в течение последних 72 часов", и добавила, что многие сторонники нового закона "делали комментарии, создавая атмосферу страха и ненависти".

В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.