Число погибших в столкновениях в Нью-Дели выросло до 34

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев – РИА Новости. Как минимум 34 погибли и более 200 пострадали за четыре дня столкновений на севере Нью-Дели из-за закона о гражданстве, передает телеканал NDTV.
Разъяренные толпы поджигали дома, магазины, автомобили, бензоколонку и забрасывали камнями местных жителей и сотрудников полиции. После столкновений в районах Маджипур, Джафрабад, Чанд Багх и Карал Нагар власти Дели ввели там комендантский час, а главный министр Дели Арвинд Кеджривал призвал правительство ввести в эти районы армию.
https://t.co/EAiE7q6b3L— mahesh jha (@maheshjha11) February 27, 2020
दिल्ली हिंसा में अभी तक 33 की मौत, एनएसए डोभाल ने किया दंगा पीडि़त क्षेत्र का निरीक्षण#gwalior#newdelhi pic.twitter.com/fBvZNvFUbD
Лидер второй по числу членов политической партии в Индии "Индийский национальный конгресс" Соня Ганди потребовала отставки министра внутренних дел Индии Амита Шаха за неспособность контролировать насилие в Дели. Она также раскритиковала полицию Дели за то, что она оставалась "парализованной в течение последних 72 часов", и добавила, что многие сторонники нового закона "делали комментарии, создавая атмосферу страха и ненависти".
В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
Оппозиция полагает, что закон носит дискриминационный характер, поскольку лишает мусульман возможности получения гражданства, хотя в официально светской Индии с населением 1,3 миллиарда человек последователи ислама составляют более 10% населения. По мнению критиков, в этих условиях религиозная принадлежность не должна быть условием получения гражданства.