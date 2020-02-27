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В Страсбурге при пожаре погибли пять человек
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РИА Новости

В Страсбурге при пожаре погибли пять человек

09:27 27.02.2020
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© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пять человек погибли и семь получили ранения при пожаре, который произошел ночью в четверг в одном из домов города Страсбург на востоке Франции, сообщает издание Alsace со ссылкой на заявление пожарных.
Отмечается, что причины возгорания пока неизвестны. Пожарные прибыли на вызов для ликвидации дыма на лестничной клетке семиэтажного дома. Они подтвердили число погибших и пострадавших. Издание также отмечает, что при пожаре 23 человека не пострадали.
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