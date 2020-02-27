В Страсбурге при пожаре погибли пять человек

Отмечается, что причины возгорания пока неизвестны. Пожарные прибыли на вызов для ликвидации дыма на лестничной клетке семиэтажного дома. Они подтвердили число погибших и пострадавших. Издание также отмечает, что при пожаре 23 человека не пострадали.