Житель Курганской области получил девять лет по делу о терроризме

По данным УФСБ, обвиняемый неоднократно публиковал на своих страницах в социальных сетях экстремистские материалы. Тексты и видео содержали призывы к идеологии насилия в отношении представителей федеральных органов государственной власти, правительства региона, а также прекращению политической деятельности ряда госслужащих из мести. Кроме того, мужчина свой пневматический пистолет переделал под боевой и испытал его, совершив отдельные выстрелы из нестандартного короткоствольного оружия, уточняет пресс-служба.