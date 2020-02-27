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Житель Курганской области получил девять лет по делу о терроризме
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РИА Новости

Житель Курганской области получил девять лет по делу о терроризме

09:27 27.02.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
ЧЕЛЯБИНСК, 27 фев – РИА Новости. Военный суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима жителя Курганской области, обвиняемого в публичных призывах к террористической деятельности, сообщила в четверг пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным УФСБ, обвиняемый неоднократно публиковал на своих страницах в социальных сетях экстремистские материалы. Тексты и видео содержали призывы к идеологии насилия в отношении представителей федеральных органов государственной власти, правительства региона, а также прекращению политической деятельности ряда госслужащих из мести. Кроме того, мужчина свой пневматический пистолет переделал под боевой и испытал его, совершив отдельные выстрелы из нестандартного короткоствольного оружия, уточняет пресс-служба.
"Екатеринбургский окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Курганской области… Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 1, 2 статьи 205.2, частью 1 статьи 222, частью 1 статьи 223 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма, незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконное изготовление, переделка огнестрельного оружия), уточняется в сообщении.
Обвиняемый не признал свою вину и не оказывал помощь следствию.
Приговор не вступил в законную силу, поясняет УФСБ.
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