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Почти 200 индонезийцев отправили на карантин на необитаемый остров
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РИА Новости

Почти 200 индонезийцев отправили на карантин на необитаемый остров

09:25 27.02.2020
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкКруизный лайнер World Dream отправлен на карантин в Гонконге
Круизный лайнер World Dream отправлен на карантин в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
Круизный лайнер World Dream отправлен на карантин в Гонконге
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Власти Индонезии доставили 188 индонезийцев, которые являлись членами экипажа круизного лайнера World Dream, помещенного в начале февраля на карантин в Гонконге из-за коронавируса, на почти необитаемый остров Себару недалеко от Джакарты, сообщает газета Jakarta Post.
Индонезийцев перевозили на остров на специальном плавучем госпитале в сопровождении военных кораблей. На острове все члены команды круизного лайнера пройдут дополнительное медицинское обследование и будут помещены на карантин.
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На острове Себару раньше располагался реабилитационный центр для людей с наркотической зависимостью.  По заявлению властей, инфраструктура центра будет в распоряжении помещенных на карантин.
Лайнер покинул Гонконг 2 февраля с 1800 пассажирами на борту, членов экипажа на нем примерно столько же. На следующий день он вернулся в круизный терминал "Кай Так", где его и поместили на карантин. Дело в том, что у трех пассажиров этого же лайнера, которые были в путешествии с 19 по 24 января, диагностировали новый тип коронавируса, вместе с ними на борту тогда находились около 4 тысяч человек. Согласно первоначальному маршруту, World Dream должен был причалить в порту Тайваня, однако власти острова запретили вход лайнера в порт города Гаосюн на юго-западе острова, и его перенаправили в Гонконг.
Через несколько дней пассажирам и членам экипажа судна разрешили его покинуть, так как случаев заражения новым типом коронавируса не было выявлено.
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Распространение нового коронавирусаИндонезияВ мире
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