В Дании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Слушатели во время ожидания еженедельной речи Папы Франциска в Ватикане. 26 февраля 2020

Слушатели во время ожидания еженедельной речи Папы Франциска в Ватикане. 26 февраля 2020

Отмечается, что мужчина вернулся с горнолыжного курорта в северной Италии, где отдыхал вместе с семьей. По имеющимся данным, заболел один из работников канала.

Сейчас он должен оставаться в домашнем карантине, у его жены и сына не выявлено заражение.