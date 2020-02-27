В Дании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 выявлен в Дании, сообщает местный телеканал TV 2.
Отмечается, что мужчина вернулся с горнолыжного курорта в северной Италии, где отдыхал вместе с семьей. По имеющимся данным, заболел один из работников канала.
Сейчас он должен оставаться в домашнем карантине, у его жены и сына не выявлено заражение.
В Италии от вируса скончались 12 человек, с момента начала эпидемии зафиксированы 400 случаев заражения. Больше половины случаев (258) отмечены в области Ломбардии.
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