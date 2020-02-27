Ученые назвали способ продлить жизнь на несколько лет

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ученые из Бригамской женской больницы в Бостоне выяснили, что интенсивный контроль за Ученые из Бригамской женской больницы в Бостоне выяснили, что интенсивный контроль за кровяным давлением способен продлить жизнь на несколько лет. Об этом сообщает портал EurekAlert

B исследовании приняли участие более девяти тысяч человек в возрасте от 50 лет. Все они страдали от высокого систолического давления — от 130 до 180 миллиметров ртутного столба.

Добровольцев разделили на две группы, каждая из которых получала антигипертензивную терапию. В первой группе врачи удерживали давление участников на отметке 120 миллиметров ртутного столба, во второй — 140.

В результате эксперимента ученые пришли к выводу, что с помощью постоянного контроля за давлением удалось увеличить продолжительность жизни добровольцев на срок от полугода до трех лет в зависимости от возраста.