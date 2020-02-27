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РИА Наука
2020-02-27T11:41+0300
https://ria.ru/20200227/1565261718.html
Ученые назвали способ продлить жизнь на несколько лет
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РИА Новости

Ученые назвали способ продлить жизнь на несколько лет

09:21 27.02.2020 (обновлено: 11:41 27.02.2020)
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© Fotolia / RidoИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления
© Fotolia / Rido
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ученые из Бригамской женской больницы в Бостоне выяснили, что интенсивный контроль за кровяным давлением способен продлить жизнь на несколько лет. Об этом сообщает портал EurekAlert.
B исследовании приняли участие более девяти тысяч человек в возрасте от 50 лет. Все они страдали от высокого систолического давления — от 130 до 180 миллиметров ртутного столба.
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Добровольцев разделили на две группы, каждая из которых получала антигипертензивную терапию. В первой группе врачи удерживали давление участников на отметке 120 миллиметров ртутного столба, во второй — 140.
В результате эксперимента ученые пришли к выводу, что с помощью постоянного контроля за давлением удалось увеличить продолжительность жизни добровольцев на срок от полугода до трех лет в зависимости от возраста.
Авторы исследования уточняют, что позитивных результатов можно добиться, только если следить за показателями давления до конца жизни, а также при отсутствии других серьезных заболеваний.
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РИА НаукаКровяное давлениеБостонВ мире
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